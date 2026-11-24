La Brigada de Patrimonio Histórico de Policía Nacional ha recuperado en Reino Unido una talla románica de la Virgen robada en 1979 de la parroquia de Meoz, en Navarra. La pieza, que había pasado por diferentes anticuarios y coleccionistas europeos, ha podido regresar a España gracias a una investigación iniciada en abril de este año y a la colaboración de las autoridades británicas y de la Spanish Gallery, donde se encontraba depositada. La jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, Montse de Pedro, ha explicado en una entrevista en Onda Cero que la investigación comenzó después de que las autoridades culturales de Navarra localizaran una escultura en un museo de Reino Unido y aportaran numerosos datos que permitieron identificarla con certeza: "La investigación comienza en abril de este mismo año cuando las autoridades culturales de Navarra nos comunican que han encontrado una virgen en un museo en Reino Unido y que están prácticamente seguros de que es la de Meoz. Eso facilitó muchísimo el trabajo para identificarla. Nos dieron muchísimos detalles que nos ayudaron a poder demostrar que esa era la virgen de Meoz. Nos dirigimos al propietario que la tenía en ese momento, la Spanish Gallery, y cuando vio que los datos eran tan contundentes decidió entregarla a su legítimo propietario. Se sabe que ha pasado por París, Amberes, Maastricht o Londres"

Proceso de recuperación

El proceso, no obstante, sostiene de Pedro, no está exento de dificultades: "Cuando recuperamos una obra en la que suceden varios acontecimientos, como es el caso, en el que el delito está prescrito y además no está en España, el proceso tiene sus dificultades. No hay ningún juez que emita una comisión rogatoria y hay diferente legislación porque no depende del Estado. En este caso hemos tenido mucha suerte porque el propietario, cuando supo que la obra había sido robada en España en el año 79, enseguida quiso devolverla al lugar al que pertenecía y en ese aspecto ha sido todo muy fácil. No es lo habitual. Afortunadamente todo el mundo se está concienciando de a quién le pertenece el patrimonio de cada lugar e intenta devolverlo, pero no siempre pasa esto". La operación ha contado con la colaboración de la Policía Metropolitana de Londres, que facilitó las gestiones y los permisos necesarios para trasladar la pieza a España: "Cuando intentamos recuperar una pieza que está en otro país, nos dirigimos a la policía de ese país, para que nos facilite las gestiones. En este caso se trata de la Policía Metropolitana, que se ha volcado en ayudarnos y nos ha facilitado muchísimo las gestiones para sacarla de allí, sobre todo, para conseguir todos los permisos necesarios para la exportación. Cuando la Spanish Gallery supo que esta pieza era española, que había sido robada en España, inmediatamente la depositó en la embajada española en Londres. Gracias a la Metropolitan Police se hicieron las gestiones rápidamente y dos funcionarios de la Brigada de Patrimonio Histórico de Policía Nacional se trasladaron a Londres a buscarla y en pocos días la trajeron de vuelta", apunta la jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional.

Pendiente de entrega

Aunque la talla ya está en España, todavía no ha regresado a la parroquia de Meoz. La pieza permanece bajo custodia de la Policía Nacional mientras se completan los trámites administrativos entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Navarra para regularizar su situación y determinar su destino definitivo. "No está todavía en la parroquia de Meoz", sostiene de Pedro, "debido a que hay que hacer determinadas gestiones entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Cultura para documentar el proceso. Una pieza, cuando sale sin permiso de exportación, deja de pertenecer a quien sea, a un particular, coleccionista o a cualquier otro tipo de entidad y pasa a ser propiedad del Estado español, porque lo dice el artículo 29 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Hay que hacer determinadas gestiones para regularizar esa situación entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma".