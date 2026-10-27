Fútbol Foral: Semana de Copa y Liga

Abraham Del Pozo y "el mítico Burus" analizan en Fútbol Foral dentro de Radioestadio Navarra con Javier Saralegui la derrota de Osasuna por dos goles a cero contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Un buen inicio de partido venido a menos tras el primer gol local echó al traste las esperanzas de ver un Osasuna renovado lejos del Sadar con Jagoba Arrasate al mando.

El programa incluye también el repaso de los resultados de los equipos navarros que compiten en 2ª RFEF, Tercera División, Primera Autonómica, Regional Preferente y División de Honor Juvenil además del fútbol femenino con Osasuna como máximo exponente en la segunda categoría nacional, Primera Federación.

Además esta semana entran en liza los equipos navarros en la Copa del Rey. Tudelano - Zaragoza, Peña Sport - Huesca, Pamplona - Éibar y Calatayud - Osasuna son los partidos que se disputan entre martes, miércoles y jueves. La previa de estos encuentros ocupa la última parte de Fútbol Foral en Radioestadio Navarra.