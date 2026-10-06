Cristina Ibarrola, sobre un posible acuerdo con el PP : "La voluntad de UPN es llegar a un acuerdo bueno para Navarra"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha señalado, sobre la posibilidad de acordar una coalición con el PP para concurrir a las próximas elecciones generales, que "respeta muchísimo" los órganos del partido y ha afirmado que "la voluntad de UPN es llegar a un acuerdo que sea bueno para Navarra y para los navarros". "Ahora toca trabajar internamente", ha expuesto. Ibarrola ha señalado que "históricamente UPN ha demostrado que es bueno para Navarra intentar un entendimiento y un posible acuerdo con el PP". "Hemos ido de forma conjunta durante muchas elecciones generales", ha expuesto, para recordar que "tenemos pocos días" porque el plazo para presentar coaliciones finaliza el 16 de octubre.

Reunión órganos partido

La presidenta regionalista ha indicado que "serán los órganos del partido los que estos días tendrán que escuchar y decidir en último término". "Nos quedan días por delante de mucho trabajo", ha incidido, para añadir que "tenemos poquísimos días para decidir todo porque ni siquiera es el día 16 porque el día 14 hay que trasladar a quién presentas a la junta electoral como posible coalición o solos". Sobre si no le disgustaría acudir a la cita electoral en coalición, Ibarrola ha señalado que "yo nunca hablo por mí, hablo de que la voluntad de UPN ha sido históricamente llegar a un acuerdo, pero un buen acuerdo que sea bueno para Navarra". "No ha dado tiempo a nada porque -el presidente del Gobierno- convocó ayer" las elecciones, ha recordado, para añadir que "siempre digo que Pedro Sánchez es absolutamente imprevisible y siempre se saca un as de debajo de la manga, así que hasta el domingo a la noche confieso que podía sorprendernos en el 'no'".

Elecciones y relación con Vox

Cristina Ibarrola ha asegurado que "UPN está preparada para todos los escenarios" y que deseaban "desde hace mucho tiempo" esta convocatoria electoral. "Esperamos que cuanto antes se tengan en España y en Navarra gobiernos de personas honestas y preparadas, centradas en resolver los problemas de la gente", ha señalado. Preguntada por si en UPN están dispuestos a hablar con Vox, la presidenta de la formación regionalista ha indicado que "no hago ninguna declaración de ninguna formación, solamente he dicho que históricamente hemos ido con el PP y que trataremos de encontrar un posible entendimiento que sea bueno para Navarra".