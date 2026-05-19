Arguedas, conmocionada por el presunto asesinato machista en la localidad

El Ayuntamiento de Arguedas ha convocado una manifestación a las 7 de la tarde para expresar la repulsa por el presunto crimen machista que ha costado la vida Saida El Yousif, una mujer de 44 años asesinada en la localidad supuestamente por su marido, Karroch Mimone, de 43 años. Policía Foral investiga la muerte como un posible caso de violencia machista. El hombre, pareja de la víctima, era detenido como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género tras entregarse en dependencias de la Guardia Civil de Valtierra, manifestando haber agredido a su pareja en el domicilio familiar. El Centro Coordinación de Policía Foral tuvo conocimiento de los hechos a través un familiar de la mujer, en concreto su tía, que la encontraba fallecida en su domicilio.

Conmoción localidad

La localidad se encuentra conmocionada por los hechos. El alcalde de Arguedas, José Luis Sanz, ha señalado en Onda Cero que "estamos tristes y consternados por la noticia, por la propia muerte en estas condiciones". "Es muy desagradable y a pesar de que llevaba muy poco tiempo en la localidad, y no era conocida por mucha gente, no deja de ser una tragedia y causa mucho dolor en la gente". Será la investigación la que determine cuando se ha cometido el crimen: "La investigación la está llevando directamente Policía Foral y desconocemos cuál será el procedimiento . Desde Arguedas queremos manifestar el rechazo a cualquier forma de violencia y en especial de violencia de género", apunta el alcalde de la localidad. Los servicios sociales están pendientes de las necesidades de esta familia y el consistorio de la localidad traslada su disposición a ayudarles en lo que sea necesario: "Servicios Sociales está pendiente de su situación. Esta persona solo tenía una tía que era quien estaba en la casa. En principio sus compañeros le han facilitado todo lo que necesita y no nos han pedido nada más"

Concentraciones Pamplona

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 20 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año en España , 1.361 desde 2003. La segunda en Navarra en este año. El colectivo Lunes Lilas ha trasladado su apoyo a la familia de la víctima. En Onda Cero su portavoz, Tere Sáez, ha reclamado "una educación basada en el buen trato entre las personas y en el reconocimiento del derecho a una vida libre y digna para todas las mujeres" y ha incidido en que "este tipo de violencia afecta cada vez más a mujeres vulnerables". El caso de Arguedas se suma al asesinato machista que en febrero en Sarriguren costó la vida a Tatiana Rodríguez. Lunes Lilas llama a participar en una concentración por la muerte de Saida El Yousif hoy a las 8 de la tarde y mañana a las 7, ambas en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.