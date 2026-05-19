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"Julia en la Onda" este domingo desde el Valle de Ultzama para descubrir los secretos de la primavera en Navarra

El programa de Onda Cero, dirigido y presentado por Julia Otero, se emitirá el domingo 24 de mayo de 8 a 12 horas, desde el Centro Cívico de Larraintzar.

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

Julia en la Onda este domingo desde el Valle de Ultzama para descubrir los secretos de la primavera en Navarra
Julia en la Onda este domingo desde el Valle de Ultzama para descubrir los secretos de la primavera en Navarra | ondacero.es

Onda Cero emitirá el próximo domingo 24 de mayo una edición especial de “Julia en la Onda” desde el Valle de Ultzama, uno de los enclaves representativos de la naturaleza navarra.

La emisión especial, con la colaboración de Turismo de Navarra, estará dedicada a descubrir los secretos de la primavera en la Comunidad Foral a través de sus paisajes, su gastronomía, sus tradiciones y sus propuestas de turismo activo y sostenible.

A lo largo de la mañana participarán representantes institucionales, profesionales del sector , productores locales y protagonistas vinculados al territorio y al turismo en Navarra. Abordaremos el turismo de regenerativo y sostenible, en el que Navarra es una comunidad pionera, y ofertas especializadas como el Club Navarra en bici.

El programa, dirigido y presentado por Julia Otero, se realizará en directo desde el Centro Cívico de Larraintzar, entre las 8:00 y las 12:00 horas, con apertura de puertas a las 7:45 horas y entrada mediante invitación hasta completar aforo.

Recogida de invitaciones en:

  • Centro Cívico de Larraintzar (de 9.30 a 12.30h, y de 15.30 a 19.30h)
  • Emisora de Onda Cero Pamplona, Calle Cortes de Navarra, 1 1º
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