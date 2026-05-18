Osasuna se mete en un gran lío

Quién lo hubiera dicho tras ganar al Sevilla en el estadio del Sadar. "Sería un suicidio bajar con 42 puntos", aseguró Alessio Lisci en la sala de prensa tras marcar Catena el 3-2 en el minuto 99 y ganar a un rival directo, el Sevilla, que se veía con el agua al cuello y ahora está salvado con 43 puntos.

El problema es que la dinámica de los rojillos desde ese partido no ha podido ser más negativa: las circunstancias no le han acompañado con el Barcelona no siendo aún matemáticamente campeón de liga cuando se enfrentó y ganó a los rojillos y el Atlético de Madrid ya eliminado de la Liga de Campeones volviendo a alinear a los jugadores del primer equipo, por muchas lesiones de titulares que tuvieran. Pero las derrotas contra el Levante después de ir ganando 2-0 en el minuto 11 y la del domingo frente al Espanyol cuando ambos se jugaban la permanencia dejan a Osasuna en la situación más delicada desde la temporada 16-17, cuando se perdió la categoría con bastante antelación.

Nacho Lassa, Juan Carlos González Gabari y Joaquín Canalejo analizan la situación y el lío en el que se ha metido Osasuna en la tertulia "Caliente Caliente" gracias a La Hacienda, valorando el desorden táctico del encuentro frente al Espanyol y la gestión que cuerpo técnico y plantilla están haciendo de las últimas jornadas de liga. También opinan sobre cómo afrontar el último partido de liga contra el Getafe, donde Osasuna estará salvado si consigue un empate o la victoria pero pasará a depender fundamentalmente del Elche si pierde ese partido contra los jugadores que entrena Bordalás.