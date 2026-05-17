Osasuna se mete en problemas tras la derrota ante el Espanyol

Osasuna salió agresivo en la presión y buscando instalarse cerca del área perica, aunque sin encontrar claridad en los últimos metros.

Con el paso de los minutos el Espanyol fue creciendo en el partido y dando pasos firmes hasta equilibrar el encuentro e incluso adelantarse con un gran disparo de Carlos Romero en el minuto 26 que silenció a la afición rojilla.

En la reanudación, Víctor Muñoz empató el partido con un gran disparo de fuera del área (min.48). Apenas hubo tiempo para saborear el empate ya que en el minuto 52 Kike García volvió a marcar para el Espanyol.

Osasuna se volcó sobre la portería de Dmitrović, pero sin demasiada fortuna y sin crear ocasiones claras. Al final Osasuna se ve en una situación inimaginable hace tras semanas.