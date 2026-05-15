Los socios de gobierno se reunirán el lunes para abordar la crisis desatada tras tumbar el cierre de aulas concertadas

El Gobierno de Navarra ha guardado silencio el día después de la crisis desatada por la abstención de Geroa Bai a la proposición de ley de que permitió tumbar la decisión adoptada por el departamento de Educación de eliminar 14 aulas de la red concertada. La orden ha sido, el día después de que explotara la crisis, que ninguno de los miembros de gobierno, por lo menos en la parte socialista, haga declaraciones en torno al último desencuentro. Decisión que era previsible después de que ayer, al contrario de lo que es habitual, el vicepresidente primero del Gobierno y portavoz del ejecutivo, Javier Remírez, realizara una declaración sin preguntas tras la votación en la que Geroa Bai permitió que saliera adelante la iniciativa regionalista. La reunión anunciada entre los socios de gobierno en esa comparecencia tendrá lugar el próximo lunes a la tarde en el Parlamento.

Situación tras aprobación proposición ley de UPN

La norma contempla la derogación de la resolución de Educación que regulaba la renovación de conciertos educativos para Infantil y Bachillerato a partir del próximo curso, por lo que se evita el cierre de 15 líneas en colegios concertados e ikastolas . La principal incógnita es qué va a pasar con el proceso de prematrícula. El consejero Carlos Gimeno advirtió hace unos días que, de aprobarse la ley, el Departamento de Educación se vería abocado a "repetir el proceso de admisión " porque habría que aplicar una bajada de ratios en la enseñanza concertada. No obstante el hecho de que la reducción de ratios máximos no se vaya a aplicar el próximo curso sino el que viene puede cambiar las cosas. Hoy el consejero de Educación, Carlos Gimeno ha suspendido la visita prevista en su agenda a un aula ikasnova de un centro de Lerín