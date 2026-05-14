Crisis de Gobierno entre PSN y Geroa Bai tras aprobarse la proposición de UPN para no cerrar aulas en la concertada

La aprobación este mediodía de la proposición de ley de UPN que pretende evitar la supresión de 14 aulas de la enseñanza concertadas ha generado una crisis de Gobierno entre el PSN y Geroa Bai. Los socios están llamados a una reunión próximamente para abordar la situación. El portavoz del Gobierno, Javier Remírez, ha señalado que la intención del encuentro es ratificar el compromiso político de aquí a final de legislatura e incluso más allá después del desencuentro entre PSN y Geroa Bai. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha reiterado la apuesta por la coalición de Gobierno, si bien ha ha emplazado a la presidenta María Chivite a que lidere la situación. El otro socio de gobierno, Contigo-Zurekin, mantiene su postura, en línea con la del PSN, y arremete contra Geroa Bai.

Tensión

Reacciones que han llegado tras una jornada marcada por la tensión y los reproches entre los socios de Gobierno en materia de educación y tras romper ayer el acuerdo de mínimos anunciado. La proposición aprobada por UPN, que ha salido adelante con la abstención de Geroa Bai y Bildu, plantea, que Educación determine al inicio del curso en que finalicen los conciertos educativos los criterios concretos que aplicará para la resolución de las peticiones de renovación. El portavoz parlamentario de UPN en Educación, Pedro González, sostiene que no renovar los conciertos afectados no es cuestión de dinero. El parlamentario del PSN, Kevin Lucero ha arremetido contra la propuesta de UPN, mientras que para Bildu, que ha presentado 9 enmiendas al texto de UPN, hay que sacar a la pública de esta modificación. Por su parte, PP y VOX han sumado sus votos a la iniciativa de UPN.

Sindicatos

En el exterior del Parlamento los sindicatos SEPNA-FSIE y UGT se han concentrado durante el debate de la proposición de ley de UPN en torno a la enseñanza concertada y han censurado que se haya llegado a esta situación, apelando a las formaciones a acercar posturas. Para estos sindicatos la bajada de natalidad debe servir para reducir los ratios y ofrecer una enseñanza de mayor calidad. En otro punto, frente al Palacio de Navarra, se ha concentrado el sindicato ELA. Lo hacía también para pedir una bajada de ratios en la concertada, un convenio navarro con menos horas lectivas y la recolocación de los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo.