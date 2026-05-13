Javier Adot reivindica en "De buena uva" el valor de los vinos navarros “que tenemos al lado”

El espacio “De Buena Uva” de Onda Cero Pamplona ha vuelto a reivindicar, junto a Elena Arriaza, la cultura del vino navarro desde un tono cercano, divulgativo y desenfadado. En esta ocasión, el tafallés Javier Adot, reconocido recientemente entre los diez mejores sumilleres de España en el Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor, ha sido el protagonista de la entrevista Versión POP. En ella ha mostrado su perfil más humano y espontáneo a través de una batería de preguntas rápidas. El sumiller ha explicado que afrontó su primer campeonato “sin presión y dejándose llevar por la intuición”, algo que, según ha dicho, fue clave para alcanzar un resultado tan destacado. También ha quedado espacio para el humor y la creatividad al relacionar la canción “Bohemian Rhapsody” de Queen con cuatro vinos diferentes de la Denominación de Origen Navarra, uno para cada parte de la emblemática composición musical.

Durante la entrevista, Javier Adot ha defendido el valor de los vinos cercanos y criticó cierta tendencia elitista presente en el mundo vinícola. A su juicio, muchas personas hablan de grandes regiones y vinos exclusivos mientras desconocen las bodegas que tienen “a veinte minutos de casa”. El sumiller ha reivindicado así la calidad de los vinos navarros y el trabajo de las bodegas locales, insistiendo en que “nos rodean vinazos y gente maravillosa haciendo grandes vinos”.

En la sección "Te lo flipas" Elena Arraiza ha desmontado la idea de quelos vinos de cooperativa son de menor calidad. Ha defendido el papel histórico de las cooperativas navarras, recordando que Navarra fue pionera en el cooperativismo vitivinícola en España. Además, ha subrayado la evolución tecnológica y cualitativa de estas bodegas, que actualmente elaboran vinos reconocidos y valorados al máximo nivel.

El programa ha concluido con "¿Qué me estás container?" y una propuesta enoturística para esta primavera: las “Catas de Primavera Urdina”, una iniciativa que se celebrará en Sangüesa, Yesa, Javier y Cáseda. María Fernanda Sánchez, técnica del proyecto Urdina de Cederna Garalur, explicó que estas veladas combinarán vino, producto local, música en directo y paisajes junto al río Aragón. La iniciativa busca poner en valor el territorio, conectar patrimonio y gastronomía y ofrecer experiencias al aire libre en algunos de los rincones más singulares de la comarca de Sangüesa.