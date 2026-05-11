Navarra concederá ayudas anuales para hijos huérfanos de víctimas de violencia machista

El Gobierno de Navarra está ultimando las primeras ayudas económicas a hijos huérfanos de víctimas mortales de violencia contra las mujeres. Desde hoy y hasta el próximo 29 de mayo se somete a participación pública el proyecto de decreto foral por el que se establece el régimen de ayudas. El proyecto establece una ayuda económica anual dirigida a hijos de mujeres asesinadas por violencia contra las mujeres, así como a personas menores de edad que, en el momento del fallecimiento, se encontraran bajo su tutela, guarda o acogimiento familiar. La ayuda tendrá carácter reparador y estará orientada a facilitar el proceso de recuperación de las personas beneficiarias, evitando trámites o exigencias que puedan suponer una revictimización. Con carácter general, la ayuda se abonará hasta el ejercicio en que la persona beneficiaria alcance la mayoría de edad. La cuantía anual será equivalente al 100% del IPREM anual en 12 pagas , es decir 600 euros al mes. Se duplicará en los supuestos de discapacidad o dependencia reconocida. El texto prevé también una ayuda extraordinaria de pago único de 10.000 euros para personas que fueron huérfanas por violencia contra las mujeres entre el año 2003 y la entrada en vigor del decreto foral, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Ayuda 600 euros mensuales

En Onda Cero la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad,Patricia Abad, ha explicado que las ayudas lo que pretenden es "facilitar un apoyo para que puedan estos niños y niñas llevar a cabo su vida de la mejor manera posible a partir de esos hechos". Sostiene Abad que "ya que estos asesinatos no hay manera de repararlos de ninguna manera en su extensión" se reconoce con esta ayuda que un feminicidio no solamente se lleva una vida por delante sino que también impacta de manera radical en los hijos y en las hijas". .