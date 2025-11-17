Old El Paso y Nature Valley, fabricados en Navarra

General Mills, Inc. es una de las compañías de alimentos más grandes y reconocidas del mundo. Fundada en 1866 en Minneapolis, Minnesota, ha evolucionado desde un molino harinero hasta convertirse en un gigante global con más de 100 marcas en más de 100 países.

En España, su presencia se materializa principalmente a través de la planta ubicada en San Adrián, Navarra, donde se elaboran productos icónicos como Old El Paso y Nature Valley.

Esta planta, con 900 empleados, es un centro estratégico de producción y exportación, enfocada en la innovación, la sostenibilidad y desarrollo de talento local. General Mills cumplió recientemente 20 años en San Adrián. El Director de la planta, Jorge Alzórriz, nos explica el pasado, presente y futuro de la fábrica en La Brújula de la Economía gracias a AIN, la Asociación de la Industria Navarra.