Shinova, Marlena, Ojete Calor o los navarros Koma y Motxila 21, entre los conciertos de San Fermin 2026

Artistas y bandas como Isabel Aaiún, Boney M, Ojete Calor, Shinova y Marlena actuarán en Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 2026. El anuncio se ha hecho este martes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la capital navarra con la concejal delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, y el director de esa área, Íñigo Gómez. La Plaza del Castillo acogerá un total de 14 conciertos. El primer día (6 de julio) lo protagonizará una de las bandas más icónicas de los años 70, Boney M, autora de éxitos como 'Daddy Cool', "que hicieron de la música disco el pop comercial de la época", ha señalado el consistorio. Ese espectáculo estará encabezado por Maizie Williams. Por la tarde, abrirá el escenario Isabel Aaiún, conocida por el tema 'Potra Salvaje'.

Grupos navarros

El martes 7 lo encabezará la banda navarra Koma, con treinta años de carrera, que estará acompañada por Bala. El miércoles 8 tomarán el escenario Brigade Loco y Motxila 21, mientras que el jueves 9 será el turno de Shinova, una de las bandas más populares del indie rock actual, y Neomak. El viernes 10 será el turno del dúo femenino Marlena, conocido por éxitos como 'Me Sabe Mal', 'Gitana' y 'Último Baile', en tanto que el sábado 11 tocará Ojete Calor, el dúo compuesto por Carlos Areces y Aníbal Gómez.

En cuanto al domingo 12, actuarán en la Plaza del CastilloMerina Gris y La Txama, mientras que el punto final el día 13 lo pondrán en ese escenario Hofe y Jarfaiter. En cifras, el cartel de la Plaza del Castillo estará formado por catorce artistas y bandas, de las cuales siete cuentan con presencia femenina (50 %), cuatro desarrollan su proyecto en euskera (29 %) y cinco proceden de Navarra o albergan intérpretes locales en sus formaciones (36 %).

Programacion Plaza Compañía

Otro espacio consolidado dentro de la programación de los Sanfermines es el de la Plaza de la Compañía. En ese escenario tendrán cabida estilos como el 'house', 'reggae dub', blues o jazz, así como propuestas vinculadas a las músicas africanas y latinas contemporáneas. CC:DISCO!, una de las DJ del house australiano más destacadas del momento, será la actuación estelar del primer día de fiestas. La música latina contará con dos artistas referentes como son Frente Cumbiero el 7 de julio e Instituto Mexicano del Sonido el 12, en tanto que el 8 de julio se subirá al escenario Tarta Relena, dúo catalán que, desde la puesta en valor de su música regional, ha conseguido llamar la atención de la escena internacional de música de vanguardia. El dúo tanzano The Zawose Queens será protagonista el jueves 9 de julio, mientras que el viernes 10 Bibi Tanga & The Selenites acercarán sus ritmos y su baile con una combinación de 'afro-funk' y electrónica. The Scientist actuará el sábado 11 de julio, y cerrará el cartel nocturno el domingo 13 de julio Izo FitzRoy, una cantante y compositora británica reconocida por su poderosa voz y su mezcla de jazz, soul, gospel, funk y blues contemporáneo. También pasarán por el escenario Celia Carrera, Odd Signals, Puttaneska (de momento), Burutik, Puntu Takoma, La Mala Pekora, Euskoprincess, Kumbia vs Salsa y Sedientos de Cumbia.