FRIDA Navarra denuncia que, diez años después de su aprobación, el protocolo de fibromialgia “ni se conoce ni se aplica”

Coincidiendo con el Día Mundial de la Fibromialgia, en Más de uno Pamplona hemos hablado con Marian Asiain, presidenta de FRIDA Navarra, la Asociación Navarra de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple. Asiain ha denunciado que el protocolo de atención aprobado en Navarra hace diez años se ha convertido en un “protocolo fantasma”, ya que, según explica, muchos profesionales sanitarios desconocen su existencia y no se aplica de forma efectiva.

La presidenta de la asociación lamenta que la fibromialgia siga siendo una enfermedad incomprendida, tanto social como sanitariamente. “Muchos profesionales no la reconocen”, afirma, explicando que la ausencia de pruebas diagnósticas específicas provoca que en numerosas ocasiones los pacientes sean derivados al ámbito psiquiátrico. Aunque reconoce que el dolor crónico y la falta de atención adecuada pueden derivar en ansiedad o depresión, insiste en que se trata de patologías físicas y orgánicas.

Asiain describe el día a día de los pacientes como una lucha constante marcada por el dolor, el agotamiento extremo y la frustración. Muchas personas afectadas ven limitada su capacidad para trabajar, mantener relaciones sociales o desarrollar actividades cotidianas. También denuncia las dificultades para conseguir diagnósticos tempranos, lo que agrava la evolución de la enfermedad. “Hay días que no te puedes ni levantar de la cama”, señala.

Desde FRIDA Navarra reclaman desde hace años la creación de una unidad multidisciplinar en la sanidad pública navarra que permita coordinar la atención entre especialistas y ofrecer tratamientos más adecuados. Según explica Asiain, actualmente cada especialista prescribe medicaciones distintas, a menudo incompatibles entre sí, sin una coordinación real entre servicios, “No hacen falta más recursos, sino organizar mejor los que ya existen”.

La asociación recuerda además que el 90% de las personas diagnosticadas son mujeres, aunque también existen hombres afectados que prefieren ocultar la enfermedad por miedo a las consecuencias laborales. Asiain explica que muchos trabajadores optan por justificar sus bajas médicas con otros diagnósticos, como lumbalgias o cervicalgias, para evitar el estigma asociado a la fibromialgia.

Con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, FRIDA Navarra ha organizado diferentes actividades durante toda la semana, entre ellas charlas médicas, mesas informativas, proyecciones audiovisuales y sesiones de yoga. Además, la asociación quiere poner el foco en las consecuencias sociales y emocionales de estas patologías, que afectan no solo al empleo, sino también a las relaciones personales y familiares.

La presidenta de FRIDA Navarra concluye reclamando más información, sensibilidad y empatía hacia unas enfermedades que siguen siendo “invisibles, limitantes y discapacitantes”, y agradece la oportunidad de dar voz a los pacientes en una jornada tan significativa.