El Ayuntamiento de Santiago ha aprobado inicialmente la modificación urbanística que permitirá sustituir el uso hotelero por el residencial en una parcela situada en el núcleo de Roxos. La actuación contempla una reserva obligatoria del 40 % de la superficie edificable máxima para vivienda protegida, lo que equivale a 1.622 metros cuadrados de los 4.055 previstos.

La iniciativa busca incrementar la oferta de vivienda a precios accesibles en zonas ya urbanizadas y facilitar la implantación de modelos de promoción sin ánimo de lucro. Así lo ha explicado este miércoles el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, quien ha destacado el interés municipal por impulsar alternativas que favorezcan el acceso a la vivienda.

Entre los usos permitidos, la modificación incorpora expresamente la vivienda cooperativa en cesión de uso, un modelo que el Ayuntamiento quiere facilitar y que, precisamente, es el que pretende desarrollar la actual propiedad del terreno, la Asociación Alvariza Colaborativas Compostela.

La modificación puntual del Plan de sectorización del SUNP-25 de Roxos afecta a una superficie de 3.855,06 metros cuadrados. De ellos, 3.389,70 corresponden a la parcela H, situada en el número 25 de la rúa do Nabal. La asociación es propietaria del 89,99 % de esta parcela y ha firmado un contrato de arras para adquirir el 10,01 % restante.

El resto de los terrenos afectados, entre los que figura una parcela municipal, solo experimentarán ajustes parciales para adaptar sus límites a las condiciones físicas del terreno y a la ordenación urbanística.

Tras su aprobación inicial, la modificación permanecerá un mes en información pública. Posteriormente, se remitirá a la Dirección Xeral de Urbanismo para solicitar los informes preceptivos y también se recabará el de la Diputación de A Coruña por la posible afección a la carretera DP-7802.

Impulso a la vivienda cooperativa

Uno de los objetivos de la modificación es favorecer modelos de acceso a la vivienda alternativos al mercado convencional. La vivienda cooperativa en cesión de uso se basa en una propiedad colectiva del edificio, gestionado por una cooperativa durante todas las fases del proyecto.

Las personas socias pueden utilizar las viviendas de forma indefinida o durante un periodo determinado, mediante una aportación inicial de capital, recuperable en caso de abandonar la cooperativa, y cuotas mensuales destinadas al mantenimiento.

Lestegás ha defendido también la necesidad de aprovechar el suelo urbanizado y las infraestructuras existentes, en línea con el objetivo europeo de consumo cero de suelo para 2050, así como adaptar la parcela a su realidad física sin modificar su superficie ni su aprovechamiento.

Lestegás critica la propuesta de Verea sobre las licencias

Al margen de la modificación urbanística, el concejal del BNG también se ha pronunciado sobre el compromiso del líder del PP de Santiago, Borja Verea, de reducir a un mes el plazo de concesión de licencias municipales.

Lestegás ha calificado la propuesta de «poco honesta» al considerar que plantea como solución herramientas que ya existen, en referencia a las entidades de certificación de conformidad municipal (Eccom), reguladas por un decreto de la Xunta de 2025.

Según los datos aportados por el responsable de Urbanismo, en los últimos 16 meses se han solicitado únicamente cuatro licencias mediante este sistema. Tres ya han sido concedidas y la cuarta se presentó hace dos semanas.

Para Lestegás, estas cifras demuestran que la herramienta no parece resultar especialmente atractiva para los promotores. El edil también ha cuestionado que Verea presente esta medida como una novedad cuando, según ha señalado, ya se utiliza en el Ayuntamiento compostelano.