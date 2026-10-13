Manuel César renuncia como concejal de Facenda de Santiago por motivos personales y familiares

El concejal de Facenda del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Manuel César, ha anunciado su renuncia al cargo por motivos personales y familiares que le impiden compatibilizar su situación con la intensa dedicación que exige la gestión municipal. La dimisión se hará efectiva tras su toma de conocimiento en el pleno convocado para este viernes, 16 de octubre, a las 11.00 horas.

César ha comparecido ante los medios acompañado de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y de varios miembros de la Corporación municipal y del BNG. Durante su intervención, ha reconocido que se trata de una decisión «difícil, meditada», pero que considera necesaria ante sus circunstancias personales.

El hasta ahora responsable de las cuentas municipales ha aprovechado su despedida para agradecer el trabajo y la implicación de los compañeros con los que ha compartido estos tres años de gestión. Ha dedicado una mención especial a los interventores, al tesorero y a la jefa de contabilidad, cuya implicación ha calificado de «total».

También ha reconocido la labor del conjunto del personal municipal, incluidos directores de área, coordinadores, secretarios, personal de servicio y representantes sindicales. Sobre estos últimos, ha destacado su disposición a facilitar los acuerdos, pese a los debates y las jornadas de negociación más complicadas.

César ha extendido sus agradecimientos a los miembros de la Corporación y a la propia alcaldesa, con quien ha compartido la etapa de gobierno municipal. No obstante, ha dejado claro que su salida del Ayuntamiento no supone el final de su actividad política.

«Que no esté en el Ayuntamiento no quiere decir que no vaya a trabajar en la política», ha afirmado. El todavía concejal ha confirmado que continuará colaborando con el BNG y que trabajará para que Goretti Sanmartín revalide la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

Balance de su gestión al frente de Facenda

Durante su intervención, Manuel César también ha repasado las principales actuaciones desarrolladas desde su llegada al área de Facenda. Según ha explicado, su objetivo ha sido mejorar los servicios municipales a partir de la situación existente, avanzando en la mejora continua y en la calidad de la gestión.

Entre las medidas que ha destacado figuran las modificaciones de varias ordenanzas fiscales, orientadas a simplificar los trámites administrativos, facilitar el acceso a bonificaciones y permitir el aplazamiento y fraccionamiento de deudas.

Otro de los hitos que ha reivindicado ha sido la implantación de la tasa turística en Santiago, un proyecto desarrollado en colaboración con el área de Turismo. César ha señalado que Raxoi fue uno de los primeros ayuntamientos gallegos en aplicar este gravamen y ha destacado la rapidez con la que se puso en marcha el procedimiento de autoliquidación.

En materia económica, el concejal ha defendido que durante su mandato no se incrementaron los impuestos municipales, a pesar del encarecimiento de los contratos públicos. Asimismo, ha asegurado que se mantuvo la estabilidad presupuestaria y se redujo la deuda financiera con las entidades bancarias respecto a la existente cuando accedió al Gobierno local.

César también ha puesto en valor los trabajos de valoración de los puestos de trabajo que se están ultimando mediante un convenio con la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Este proceso permitirá aprobar la primera relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento y establecer las cuantías económicas de los complementos salariales, entre otras mejoras.

A estas actuaciones ha sumado la licitación de servicios municipales que llevaban años pendientes, como el transporte público urbano y los contratos de conserjería y limpieza de los centros de educación infantil y primaria.

Saleta Chao Rivas será su sustituta en el Gobierno local

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha confirmado que Saleta Chao Rivas ocupará el puesto de Manuel César en la Corporación municipal. Chao Rivas figuraba en el número siete de la candidatura del BNG en las últimas elecciones municipales y actualmente ejerce como portavoz de Turismo de la formación en el Parlamento de Galicia.

Su trayectoria incluye también una etapa anterior de trabajo en el gabinete municipal, una experiencia que, según Sanmartín, facilitará su incorporación al Gobierno local. La regidora ha destacado su conocimiento del funcionamiento interno del Ayuntamiento y de los procedimientos administrativos y de gestión.

La alcaldesa ha explicado que en una próxima comparecencia se concretarán el reparto de competencias y los detalles de la incorporación de la nueva concejala.

Por el momento, Sanmartín ha centrado sus declaraciones en agradecer la labor desarrollada por Manuel César, cuyo balance en el Gobierno municipal ha calificado de «muy satisfactorio». La regidora también ha insistido en que su renuncia no supone una ruptura con el proyecto político del BNG.

«Este no es ningún punto final», ha manifestado, en referencia a la continuidad de la colaboración del edil con la organización nacionalista y con el grupo municipal.

La salida de Manuel César se formalizará este viernes, 16 de octubre, a las 11.00 horas, cuando el pleno municipal tome conocimiento de su renuncia. Hasta entonces, el concejal continuará vinculado a sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Santiago.