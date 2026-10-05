El Ayuntamiento de Santiago aprueba la planificación de una parcela en Volta do Castro para la construcción de 36 viviendas públicas

La Xunta de Goberno compostelana aprobó en la sesión ordinaria celebrada este lunes la propuesta para la planificación del terreno OF-1 de la SUNP-16 de A Volta do Castro, situado en la calle Ildefonso Sánchez Mera junto a la residencia de ancianos, para la construcción de 36 viviendas públicas con titulación permanente.

La portavoz municipal explicó que se trata de una propiedad con una superficie de 1.214 m2 propiedad del Instituto Galego de Vivienda y Tierra (IGVS), que en 2006 otorgó a la entidad Portos de Galicia la construcción de un edificio en el que ubicar sus servicios administrativos. Como este proyecto no se materializó, IGVS lo adquirió de nuevo en 2025 por un valor de 836.850,00 euros.

El terreno está cualificado en el plano parcial de la SUNP-16 con uso de oficinas y se le asignó una capacidad máxima de edificación de 4.000 m2 bajo y nueve plantas, como se preveía en ese documento en un solo bloque de planta cuadrada de 20x20 m con una altura de 36 m. La propuesta aprobada hoy mantiene este volumen, cambiando su ubicación hacia el extremo sur para separarla de los edificios cercanos y generar una distancia entre manzanas similar a la existente en la zona, ampliando la red de espacios libres.

"El principal cambio es el cambio de uso, que está cubierto por el artículo 52 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, sobre medidas fiscales y administrativas, según el cual los terrenos clasificados en la planificación como usos de dotación para equipamiento público o terciario de propiedad pública pueden ser asignados a viviendas protegidas o alojamientos compartidos promovidos por entidades del sector público autónomo sin necesidad de modificar la planificación ni de adoptar ningún acuerdo plenario." indicó Míriam Louzao.

Las viviendas protegidas construidas en estos terrenos pueden usarse para alquiler o venta y las viviendas compartidas solo pueden usarse para alquiler. En todos los casos, tendrán una titulación permanente.

Incluso con este aumento de la capacidad residencial, el PXOM sigue superando con creces los estándares mínimos establecidos en la legislación para espacios abiertos y zonas verdes, así como para el equipamiento. Con este aumento, el PXOM alcanza 32 m2 de espacios libres y áreas verdes por cada 100 m2 de viviendas construidas, en comparación con los 15 exigidos por la legislación, y 15 m2 de equipamiento frente al mínimo de 5 que marca la legislación.

Recargo IBI en viviendas vacías

La portavoz municipal también informó que la Junta de Gobierno informó esta mañana de varios decretos que inician nuevos expedientes para declarar como viviendas vacías permanentes 16 propiedades propiedad de entidades bancarias con el fin de aplicar el correspondiente recargo en la cuota IBI.

Junto con otros tres archivos anteriores, hay 19 viviendas con las que el Ayuntamiento da esta medida. "Con esto, seguimos trabajando en todo lo que, desde nuestras competencias, podamos mejorar el acceso a la vivienda en Compostela", dijo Míriam Louzao.

Nueva glorieta en As Fontiñas

También se aprobó el expediente para contratar la construcción de una glorieta en la intersección de las calles Londres y Lisboa, en As Fontiñas, con un presupuesto básico de licitación de 140.000 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

Míriam Louzao subrayó que el proyecto mejorará la seguridad vial y el flujo de tráfico. "Ante la necesidad de facilitar la gira de los autobuses, es necesario remodelar las aceras y adaptar los servicios al entorno y al mobiliario urbano, en una intersección que cuenta con cuatro pasos de peatones para dar continuidad a los itinerarios a pie por ambas calles y dos carriles bici que discurren por la calle de Londres", señaló.

Se incorporan los criterios de accesibilidad universal, en particular en los itinerarios y pasajes peatonales que tendrán pavimentos táctiles, en la continuidad de las rutas y en la eliminación de barreras arquitectónicas.

Para mejorar la iluminación, se instalará una columna dentro de la glorieta para compensar los posibles déficits derivados del desplazamiento de las luminarias actuales que iluminaban la calzada indirectamente desde las aceras.

Mejora del drenaje en el Cruceiro de A Coruña

En lo que respecta a la contratación, el Consejo de Gobierno también ha autorizado al expediente a licitar una obra de mejora del drenaje en la Avenida Cruceiro en la Coruña, con un plazo de ejecución de 2 meses y un presupuesto básico de licitación de 66.257,26 € (IVA incluido).

"El objetivo es mejorar la evacuación superficial del agua en el área entre los números 185 y 191 de la avenida, para lo cual es necesario reparar los elementos existentes de la red y reforzarlos con otros nuevos que permitan la recogida y gestión de la escorrentía", detalló la portavoz municipal, añadiendo que se reparará el desgaste de la capa superficial de la acera. Se completarán las reuniones con las parcelas adyacentes, formalizando la zona de paradas de autobús y un paso peatonal, y mejorando la señalización del área.

Los procedimientos de adquisición de estas dos obras se resolverán utilizando únicamente criterios de adjudicación que puedan evaluarse mediante fórmulas matemáticas para favorecer la objetividad total: el precio, 80%; Y como mejora, la extensión del periodo de garantía, que puede alcanzar el 20% de la puntuación.

Convenios

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a diez acuerdos por un importe total de 441.000 euros con las siguientes entidades sociales: Federación Gallega de Judo y Disciplinas Asociadas, dotada con 6.000 euros; Federación de Karate y Disciplinas Asociadas, con un importe de 5.000 euros; Obradoiro Club de Amigos do Baloncesto S.A.D., 120.000 euros; Sociedad Deportiva de Compostela, 50.000 euros; Asociación ITÍNERA de Voluntarios en Salud Mental, 15.000 euros; Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, 60.000 euros: Triatlón Santiago, 20.000 euros; Arte de tenis de mesa, 12.000 euros; Junta de Hermandades de la Semana Santa, 3.000; y Asociación de Áreas Empresariales de Tambre, 150.000 euros.

Licenzas

El gobierno local también ha concedido una licencia para la rehabilitación de una casa en la calle Vista Alegre, 18; la reparación de las fachadas y patios del edificio situado en el número 6 de la Costa Nova de Abaixo; la sustitución de las galerías exteriores y el tejado en la Calle de la Angustia, 46; la renovación de la fachada para la aplicación de aislamiento en la casa del número 21 de la calle Rosario; y la rehabilitación de dos apartamentos turísticos en la Calle de San Lázaro, 19.

Premios Educacompostela

La Xunta de Goberno ha dado luz verde a la propuesta del jurado para la XVII Edición de los Premios Educacompostela para recursos didácticos en favor de la innovación, la calidad educativa y la renovación pedagógica, que será formada por Míriam Louzao, Consejera de Educación; Neves Arza, representante de la Nova Escola Galega; Ana Rodríguez, representante de la Nova Escola Galega; Sergio García, representante del Centro Autónomo de Formación e Innovación (CAFI); Ana Mª Guerra, representante de la Asociación Galllega de Editores; María del Mar Sanjuán, representante del Departamento de Pedagogía y Didáctica de la USC. Susana Papín, técnica del Departamento de Educación, actuará como secretaria.