El aeropuerto de Santiago pierde un 7,3% de pasajeros en septiembre, con casi 281.000 viajeros

Los aeropuertos gallegos contabilizaron un total de 477.492 pasajeros en septiembre, un 5,4% menos que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este martes por Aena. De las tres terminales de la comunidad, solo la de Vigo logró incrementar el número de viajeros durante el noveno mes del año.

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro registró 280.908 pasajeros en septiembre, lo que supone un descenso del 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En el acumulado hasta septiembre, la terminal compostelana rondó los 1,8 millones de viajeros, con una caída superior al 25%. Estas cifras están condicionadas por el cierre del aeropuerto durante 28 días en mayo debido a las obras realizadas en sus instalaciones.

Por su parte, el aeropuerto de Vigo fue el único de Galicia que mejoró sus resultados en septiembre. Peinador recibió 94.188 pasajeros, un 1,3% más que en el mismo mes de 2025. En lo que va de año, acumula 838.993 viajeros, lo que representa un crecimiento del 0,9%.

La terminal de A Coruña, por su parte, contabilizó 102.396 pasajeros en septiembre, un 5,8% menos que un año antes. Sin embargo, en el balance de los nueve primeros meses del año mantiene una evolución positiva, con cerca de 1,08 millones de viajeros y un incremento del 12,3%.