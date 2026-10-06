La acampada por la vivienda de Santiago se mantendrá en el Obradoiro de forma indefinida

La acampada por la vivienda instalada en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela continuará de forma indefinida, al menos hasta que se produzcan “cambios reales” en materia de acceso a la vivienda. Así lo ha trasladado Miguel García, portavoz de la movilización, quien ha asegurado que las condiciones meteorológicas no harán que los manifestantes abandonen la protesta.

“Somos gallegos, no nos frena la lluvia”, ha afirmado García ante los medios, coincidiendo con la alerta naranja por lluvias intensas prevista para esta tarde y con las precipitaciones que afectan a Santiago desde primera hora de la mañana.

La decisión de mantener la acampada llega después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunciase este lunes la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre y de que los sindicatos CC.OO. y UGT acordasen convocar una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar salarios dignos y medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna.

Reclaman que la huelga se traduzca en medidas concretas

García ha defendido que el problema de la vivienda “no viene de ayer ni de hace dos días” y ha reclamado que la futura huelga general suponga un punto de inflexión y se traduzca en medidas concretas.

En este sentido, ha pedido que la movilización sindical “lleve a cambios reales” y no se convierta en un “parche”. Los participantes en la acampada, ha explicado, continúan valorando diferentes opciones, aunque por el momento mantienen su intención de permanecer en el Obradoiro.

“Hay como una sensación de estancia indefinida de momento, estamos todos por la lucha a pesar de la huelga general, que parece un parche de parte de Pedro Sánchez para asegurarse la silla en la Moncloa”, ha manifestado.

Más de 90 tiendas y una creciente participación

La lluvia tampoco ha frenado la movilización. Los participantes están recopilando carpas y palés para protegerse de las precipitaciones y poder continuar con la acampada en la plaza compostelana.

Pese a las condiciones meteorológicas adversas, García ha asegurado que los manifestantes se mantienen “optimistas” y ha destacado el aumento de la participación durante los últimos días.

“Cada día llega más gente y este fin de semana aumentamos casi el doble. Llegó mucha gente joven, siempre está bien tener aire fresco y la gente está muy motivada”, ha señalado.

Según sus datos, la acampada cuenta ya con más de 90 tiendas de campaña. García ha celebrado además el respaldo creciente a la protesta y ha reconocido sentirse “muy emocionado” por la respuesta ciudadana: “Siento que por fin España se está levantando”.