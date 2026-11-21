Ponte Vella ha dado en la tarde noche del viernes 20 de noviembre la bienvenida a la Navidad con el encendido de su iluminación navideña en un acto celebrado en la planta baja del centro.

La cita contó con la actuación del Coro Cantiga, música de violín y otros acompañamientos que crearon un ambiente especial en esta primera tarde de Navidad.

El encendido marca el inicio de la programación navideña de Ponte Vella, que en las próximas semanas ofrecerá propuestas de ocio y actividades para compartir en familia.

Entre las novedades de esta campaña, el centro ya está preparando su pista de hielo natural, cuya apertura tendrá lugar próximamente. Los trabajos avanzan para que visitantes de todas las edades puedan disfrutar.

La Navidad llega a CC Ponte Vella | CC Ponte Vella

La próxima semana, Ponte Vella celebrará el Black Friday, una de las citas comerciales más relevantes del año. Durante esos días, las tiendas y establecimientos del centro ofrecerán promociones y ofertas especiales para que los visitantes puedan anticipar sus compras navideñas.

Ponte Vella continuará informando de las fechas, horarios y condiciones de acceso a la pista de hielo y al resto de actividades de su programación navideña a través de sus canales habituales