Amadino Pereira, gerente de Xurisgal, nos presenta "Información Legal" en Onda Cero Ourense

Xurisgal es un despacho multidisciplinar con más de 20 años de trayectoria, con sedes en Ourense y Celanova. Reúne abogados, asesores fiscales, economistas, gestores administrativos, mediadores y administradores de fincas, ofreciendo un asesoramiento integral tanto a particulares como a empresas.
Información Legal con Xurisgal
Estrenamos nueva sección en Más de Uno Ourense que nos va a acompañar el tercer miércoles de cada mes. Se llama Información legal con Xurisgal y nace con una idea muy sencilla: traducir el lenguaje de los abogados al idioma de la calle. Resolver dudas que todos tenemos y explicar, de una forma clara, cómo nos afectan las leyes en nuestro día a día. Para inaugurar esta sección nos acompaña Amadino Pereira, gerente de Xurisgal.
Amadino Pereira, gerente de Xurisgal, nos presenta la sección
Qué vamos a descubrir cada tercer miércoles de mes con Xurisgal
- Conociendo Xurisgal
- El peso de la prevención de problemas frente a su resolución cuando ya han aparecido
- ¿Por qué los ciudadanos necesitan más información legal hoy que hace unos años?
- ¿Cuando hay que llamar a un abogado?
- Humanización de la profesión de abogado
- Consultas habituales de los despachos
- Problemas recurrentes en los despachos de abogado
Principales temas que tratará Información Legal con Xurisgal
- Ciberseguridad
- Herencias
- Alquileres
- Despidos
- Divorcios
- Consumo
- Ocupaciones
- Impuestos
- Derechos de los trabajadores
- Comunidades de vecinos
- Novedades legales
Cada tercer miércoles de mes tendremos un nuevo capítulo en Onda Cero Ourense