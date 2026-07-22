Amadino Pereira, gerente de Xurisgal, nos presenta "Información Legal" en Onda Cero Ourense

Xurisgal es un despacho multidisciplinar con más de 20 años de trayectoria, con sedes en Ourense y Celanova. Reúne abogados, asesores fiscales, economistas, gestores administrativos, mediadores y administradores de fincas, ofreciendo un asesoramiento integral tanto a particulares como a empresas.

Información Legal con Xurisgal

Estrenamos nueva sección en Más de Uno Ourense que nos va a acompañar el tercer miércoles de cada mes. Se llama Información legal con Xurisgal y nace con una idea muy sencilla: traducir el lenguaje de los abogados al idioma de la calle. Resolver dudas que todos tenemos y explicar, de una forma clara, cómo nos afectan las leyes en nuestro día a día. Para inaugurar esta sección nos acompaña Amadino Pereira, gerente de Xurisgal.

Amadino Pereira, gerente de Xurisgal, nos presenta la sección

Qué vamos a descubrir cada tercer miércoles de mes con Xurisgal

Conociendo Xurisgal

El peso de la prevención de problemas frente a su resolución cuando ya han aparecido

¿Por qué los ciudadanos necesitan más información legal hoy que hace unos años?

¿Cuando hay que llamar a un abogado?

Humanización de la profesión de abogado

Consultas habituales de los despachos

Problemas recurrentes en los despachos de abogado

Principales temas que tratará Información Legal con Xurisgal

Ciberseguridad

Herencias

Alquileres

Despidos

Divorcios

Consumo

Ocupaciones

Impuestos

Derechos de los trabajadores

Comunidades de vecinos

Novedades legales

Cada tercer miércoles de mes tendremos un nuevo capítulo en Onda Cero Ourense