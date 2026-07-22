Información legal con Xurisgal

Amadino Pereira, gerente de Xurisgal, nos presenta "Información Legal" en Onda Cero Ourense

Estrenamos "Información Legal con Xurisgal", la nueva sección que nos va a acompañar el tercer miércoles de cada mes en Más de Uno Ourense. Nace con una idea muy sencilla: traducir el lenguaje de los abogados al idioma de la calle. Resolver dudas que todos tenemos y explicar, de una forma clara, cómo nos afectan las leyes en nuestro día a día. Para inaugurar esta sección nos acompaña Amadino Pereira, gerente de Xurisgal.

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Amadino Pereira, gerente de Xurisgal, se pasó por Más de Uno Ourense para presentar la sección de Información Legal que llevaremos cada mes a los oyentes de Onda Cero Ourense
Amadino Pereira, gerente de Xurisgal, se pasó por Más de Uno Ourense para presentar la sección de Información Legal que llevaremos cada mes a los oyentes de Onda Cero Ourense | Onda Cero Ourense

Xurisgal es un despacho multidisciplinar con más de 20 años de trayectoria, con sedes en Ourense y Celanova. Reúne abogados, asesores fiscales, economistas, gestores administrativos, mediadores y administradores de fincas, ofreciendo un asesoramiento integral tanto a particulares como a empresas.

Información Legal con Xurisgal

Estrenamos nueva sección en Más de Uno Ourense que nos va a acompañar el tercer miércoles de cada mes. Se llama Información legal con Xurisgal y nace con una idea muy sencilla: traducir el lenguaje de los abogados al idioma de la calle. Resolver dudas que todos tenemos y explicar, de una forma clara, cómo nos afectan las leyes en nuestro día a día. Para inaugurar esta sección nos acompaña Amadino Pereira, gerente de Xurisgal.

Amadino Pereira, gerente de Xurisgal, nos presenta la sección

Qué vamos a descubrir cada tercer miércoles de mes con Xurisgal

  • Conociendo Xurisgal
  • El peso de la prevención de problemas frente a su resolución cuando ya han aparecido
  • ¿Por qué los ciudadanos necesitan más información legal hoy que hace unos años?
  • ¿Cuando hay que llamar a un abogado?
  • Humanización de la profesión de abogado
  • Consultas habituales de los despachos
  • Problemas recurrentes en los despachos de abogado

Principales temas que tratará Información Legal con Xurisgal

  • Ciberseguridad
  • Herencias
  • Alquileres
  • Despidos
  • Divorcios
  • Consumo
  • Ocupaciones
  • Impuestos
  • Derechos de los trabajadores
  • Comunidades de vecinos
  • Novedades legales

Cada tercer miércoles de mes tendremos un nuevo capítulo en Onda Cero Ourense

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