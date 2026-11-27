El grupo Vetusta Morla ofrecerá un concierto el 4 de junio de 2027 en el Teatro Romano de Mérida, en el marco del Stone & Music Festival.

Así, el grupo llegará a la capital extremeña con su nuevo álbum 'Lo importante', y las entradas para este concierto se pondrán a la venta este viernes, 27 de noviembre, a las 12,00 horas, al igual que las del concierto de Pecos, según informa el certamen en nota de prensa.

Cab con 'Lo importante', su séptimo álbum de estudio, cuya publicación está prevista para comienzos de 2027.

Después del parón, la banda ha vuelto al local de ensayo y se ha propuesto "trasladar al directo la intimidad de ese espacio de creación colectiva", una idea que dará forma a unos conciertos con "una narrativa visual sencilla y cuidada, concebida para acercar al espectador a la complicidad del grupo y permitirle descubrir su música desde otras perspectivas", señala.

El Teatro Romano de Mérida será uno de los escenarios donde Vetusta Morla compartirá con el público esta nueva etapa, con nuevas canciones y una propuesta que invita a acercarse al lugar donde nace su música.

Con esta incorporación, el Stone & Music Festival cuenta ya con conciertos confirmados para su duodécima edición, que son Vetusta Morla, el 4 de junio; La Oreja de Van Gogh, el 5; Pecos, el 6; Melendi, el 10; Café Quijano, el 11; el doble concierto de Miguel Poveda y Carminho, el 13; Shinova, el 18, y Saxon, el 19.