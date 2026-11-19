La Guardia Civil ha sorprendido a un vecino de Villanueva de la Serena que utilizaba un dron con cámaras térmicas para localizar liebres y posteriormente soltar a los galgos en un coto de caza de Granja de Torrehermosa.

Asimismo, en otra actuación similar, ha abierto asimismo una investigación a tres vecinos de Mérida por usar un monocular térmico en una finca de Berlanga.

Se trata de dos actuaciones independientes en las que los agentes han levantado acta por infracciones graves de la Ley de Caza de Extremadura como presuntos autores de un delito de contra la fauna al utilizar medios prohibidos para capturar liebres.

El pasado 1 de noviembre, en Granja de Torrehermosa, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) observaron un vehículo estacionado en un punto predominante del paraje.

Tras identificar a su ocupante, un vecino de Villanueva de la Serena, socio del coto, y detectar un galgo suelto de su propiedad, los agentes inspeccionaron el turismo y hallaron en su interior una estación de control (mando de pilotaje) correspondiente a un dron.

En ese momento, la aeronave se encontraba volando lejos del lugar, por lo que se instó al responsable a que ejecutara la maniobra de regreso al punto de inicio. Al revisar el dron, los agentes comprobaron que contaba con una cámara térmica incorporada, destinada supuestamente a la búsqueda de liebres.

Con las pruebas y gestiones realizadas en el lugar, se obtuvieron indicios suficientes de una infracción de la Ley de Caza de Extremadura, ya que el implicado empleaba presuntamente un medio prohibido para localizar liebres encamadas y soltar después al galgo para correrlas y darles caza, informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante estos hechos, se le notificó y levantó acta por una infracción grave de la Ley de Caza de Extremadura, además de otras denuncias por vulnerar la normativa sobre seguridad de la aviación civil, que son puestas a disposición de la Dirección General de caza de la Junta de Extremadura en Badajoz y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), MADRID (Madrid).

En la segunda actuación, llevada a cabo en un coto social de caza de Berlanga con similitudes en el uso de métodos no autorizados, tres vecinos de Mérida utilizaban un monocular térmico para localizar a las liebres encamadas y posteriormente correrlas y darles caza con galgos.

Ante los citados hechos, a los tres implicados en la presunta caza furtiva se les instruyeron diligencias como investigados por un delito contra la fauna, las cuales han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena.