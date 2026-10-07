Sones castellanos, extremeños y gallegos en el XXIII Festival 'El Magusto' de Carbajo el 31 de octubre

Carbajo se convertirá de nuevo el próximo 31 de octubre de 2026 en el centro neurálgico extremeño de la música de raíz y la cultura popular con la celebración del XXIII Festival Celta-Folk "El Magusto", en el que actuarán el grupo placentino EnVerea, la formación gallega Milladoiro y el grupo burgalés El Nido.

La cita regresa con una propuesta que fusiona la creación musical con la sostenibilidad local y la puesta en valor de la identidad comunitaria.

El certamen, apoyado por la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Carbajo, la Junta de Extremadura y la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo de la Unesco, consolida al municipio como un referente cultural de otoño.

La programación articulada por la Asociación Cultural El Magusto combina la veteranía de figuras fundamentales del panorama folk nacional con propuestas emergentes.

Así, el cartel musical de esta vigésimo tercera entrega reúne a tres formaciones emblemáticas como el grupo gallego Milladoiro, para ofrecer un recorrido por su trayectoria histórica dentro de la música celta.

Junto a ellos, la banda EnVerea aportará la visión autóctona del repertorio mediante su revisión y divulgación del folclore de raíz extremeño y la nómina de conciertos se completa con la presencia de la formación burgalesa El Nido, propuesta que destaca por la aplicación de nuevas sonoridades al cancionero tradicional.

Además de los escenarios, "El Magusto" articula una propuesta integral orientada a la divulgación medioambiental y al dinamismo cultural del municipio.

Durante toda la jornada del 31 de octubre, las calles de Carbajo albergarán un mercado de artesanías y pasacalles.