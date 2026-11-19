La directora gerente del Servicio Extremeño de Salud, Encarna Solís, ha destacado el "éxito" con el que se está desarrollando la campaña de vacunación frente a la gripe y el covid este año en la comunidad autónoma, que está retrasando el pico de incidencia que habitualmente se alcanza en estas fechas.

Solís ha abundado en la cifra de 243.000 extremeños que ya se han vacunado, lo que ha "permitido que, efectivamente, de momento se esté retrasando el pico que todos los años empezamos a ver en esta época".

Una campaña que continúa, y que ofrece en la tarde de este jueves, 19 de noviembre, una nueva oportunidad para la población diana de acudir por la tarde sin cita a los centros de salud. "Estamos ya alcanzando el 50% de la población que ya ha sido vacunada dentro del objetivo que tenemos marcado. Por lo tanto, remarcamos con éxito este nuevo año la campaña de vacunación antigripal y COVID-19", ha argumentado.

Para este jueves, los centros de vacunación operativos por la tarde serán el Centro de Salud Plasencia III-La Data, el Hospital de Coria, el Centro de Salud Zona Centro (Cáceres), el Centro de Salud Villanueva Sur (Villanueva de la Serena) y el Centro de Salud Don Benito Este.

Así como el Centro de Salud Urbano III (Mérida), el Centro de Salud San José (Almendralejo), el Centro de Salud de Villafranca de los Barros, el Centro de Salud Valdepasillas (Badajoz), el Centro de Salud de Montijo, el Centro de Salud de Zafra y el Centro de Salud de Llerena.

Cabe recordar que es necesario portar el DNI y la tarjeta sanitaria o de mutualista. Hasta la fecha, se han administrado en Extremadura un total de 243.220 dosis de vacuna antigripal, alcanzándose una cobertura global del 45,85 por ciento sobre la población incluida en la estrategia de vacunación.

En la población infantil, la vacunación mantiene una evolución "muy favorable", ya que en la cohorte escolar de 3 a 11 años se han registrado 44.997 dosis, alcanzándose una cobertura del 60,27 por ciento.

Por su parte, la vacunación del personal sanitario y sociosanitario alcanza las 10.055 dosis registradas, lo que representa una cobertura del 53,39 por ciento.