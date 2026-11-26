El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado este miércoles la labor que desempeña el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) con actuaciones de orientación, formación, intermediación y acompañamiento.

Santamaría, que ha hecho estas declaraciones en Badajoz durante la II Edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento de Extremadura, Empleando 2026, ha hablado también de la importancia de conocer las necesidades de las empresas y preparar a los trabajadores para los puestos que demandan.

En su intervención, ha comentado la evolución del mercado laboral extremeño, con una tasa de paro del 13 por ciento frente al 13,6 por ciento de hace un año, y 4.000 desempleados menos; y ha afirmado que el paro femenino registra su mejor dato desde 2002.

Asimismo, el consejero ha indicado que el número de autónomos alcanza las 77.700 personas, un 5,3 por ciento más que hace un año, y que la ocupación en la industria crece un 8 por ciento, indica la Junta en una nota de prensa.

Ha recordado iniciativas como Pasarela Empresa, que en su convocatoria de 2025 contó con 12 proyectos, 151 alumnos y 40 empresas adheridas, y que este año dispone de 3 millones de euros.

También ha mencionado las ayudas al empleo autónomo 2026-2027, dotadas con 47,5 millones de euros y seis programas de apoyo al inicio y mantenimiento de la actividad, así como la nueva Dirección General de Intermediación Laboral y Empresarial.

Guillermo Santamaría ha destacado el crecimiento de esta edición, con más de 1.500 personas inscritas, 78 ofertas de empleo vinculadas a 22 localidades y 567 currículums recibidos.

En la organización han participado 80 empresas y 36 de ellas han presentado ofertas de trabajo; cuenta con 40 stands confirmados y una previsión de alcanzar los 55.

Una de las principales novedades de esta edición es que las empresas participantes acuden con procesos de selección abiertos, lo que permite a los asistentes presentar sus candidaturas, realizar entrevistas y contactar directamente con las compañías.

Las ofertas abarcan sectores como sanidad, atención sociosanitaria, construcción, ingeniería, hostelería, comercio, industria agroalimentaria, transporte y logística, entre otros.

Ha recordado los resultados de la primera edición, en la que se gestionaron 44 ofertas y alrededor de 400 currículums, y se consiguieron 20 contrataciones durante la propia feria, a las que se sumaron otras posteriormente.

El programa incluye actividades prácticas como un Escape Room de emprendimiento, talleres de competencias digitales, elaboración de videocurrículums, creación de currículums web con inteligencia artificial y preparación de entrevistas.

Se desarrollan talleres dirigidos a colectivos con necesidades específicas de apoyo, con la colaboración de Fundación Secretariado Gitano, Fundación Triángulo, y la participación del coach y presentador de televisión, Pedro García Aguado.

El consejero ha animado a los asistentes a contactar con las empresas presentes en la feria, a que presenten sus currículums y participen en los procesos de selección, y ha agradecido a las compañías su colaboración para generar oportunidades laborales en Extremadura.