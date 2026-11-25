La localidad cacereña de Guadalupe se despide de la IV Residencia de Cine de Extremadura, que ha reunido reunió a los equipos de quince proyectos cinematográficos y a numerosos profesionales del sector audiovisual en un programa que combina formación, encuentros con la industria y actividades culturales.

El proyecto ha tenido como padrinos a Los Robe, músicos de Roberto Iniesta 'Robe', que han participado en un gran número de actividades de esta edición e inspirado a los residentes.

Bajo el lema "Donde las historias vuelan", la IV Residencia de Cine y sus directores, Juan Antonio Moreno Amador y Yolanda Barrasa, han acompañado a cineastas en el desarrollo de sus películas, impulsando la generación de nuevas alianzas y nuevas oportunidades para que estas historias encuentren su camino hacia la producción y las pantallas.

Durante estos días, los participantes han desarrollado un programa de trabajo que suma 150 horas de tutorías, asesoramiento especializado y formación con profesionales de distintas áreas del proceso cinematográfico.

Este trabajo ha permitido a directores, guionistas y productores profundizar en sus propuestas, abordar nuevos retos creativos y explorar posibilidades de desarrollo, financiación, coproducción y distribución de sus películas.

Los directores valoran esta semana como una "gran oportunidad para fortalecer los proyectos y acercarlos a la industria", así como favorecer espacios de encuentro, colaboración y acompañamiento desde las primeras etapas de desarrollo.

"Ha sido una cuarta edición ya consolidada, profundamente arraigada al territorio y a su gente, que destaca por el altísimo nivel de sus proyectos, así como por el firme compromiso y la destacada presencia de una industria de gran calidad. Todo ello acompañado de una estrecha conexión y gran colaboración de la población local y habitantes de toda la comarca de Las Villuercas", ha declarado Juan Antonio Moreno.

Cinco propuestas extremeñas, cinco procedentes de otros puntos de España y cinco de países iberoamericanos han una selección que refleja la diversidad de voces, géneros, territorios y miradas que caracteriza a la Residencia.

Los proyectos extremeños fueron 105.8 FM, de Jesús Rubio García; El Vínculo, de David Carrascal; Las que bailan, de Marina Durán González; Hotel Triana, de Alicia Torrent, y Queridísimo Hijo, de Javier Horcajada.

Desde otras comunidades autónomas llegaron El Mejor del mundo, de Miguel Llorens; La abuela María, de Cecilia Ibáñez; Llegó con ella, de Alicia Albares y Paco Cavero; Lo que heredé de ti, de Raquel Quintana, y Mi padre Drag, de Arima León.

La representación iberoamericana estuvo integrada por Araras, de Renata Rezende; Atole, de Astrid Valeria Azul; Donde nace la luz, de Viviana Gómez; Pírrica, vida y obra de Norberto el Violento, de Simón Farriol, y Willka Amaru, de Phuyu Sillqihua.

Uno de los principales hitos de la semana ha sido el Extremadura Film Market, el área de industria de la Residencia de Cine, que entre el 19 y el 21 de noviembre ha convertido Guadalupe en punto de encuentro para profesionales de la industria audiovisual nacional e internacional.

Con el apoyo de EGEDA este mercado profesional propició encuentros entre los cineastas participantes y representantes de televisiones, plataformas, productoras, distribuidoras, festivales y organismos vinculados a la financiación cinematográfica, con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración, coproducción, financiación, ventas y distribución.

El mercado de proyectos completó la programación con las presentaciones de las quince películas en el auditorio del Centro Cultural y Congresos de Guadalupe y las reuniones individuales one to one, concebidas para facilitar el contacto directo entre sus creadores y los profesionales de la industria y explorar vías de colaboración.

El cine ha tenido también su espacio en las aulas y entre los más pequeños a través de la RCE "La Chiquinina". Alumnado de la localidad y pueblos de la comarca participaron en actividades destinadas a la formación de audiencias infantiles y adolescentes con proyecciones cinematográficas y encuentros con directores de cine y profesionales del sector.

La programación ha contado asimismo con las actuaciones de destacados grupos de folclore extremeño, como el Grupo de Coros y Danzas Luis Chamizo, de Talavera la Real, y el grupo Atalantar, de Guadalupe.