Renfe refuerza este sábado con dos servicios especiales los trenes a Castuera con motivo del Día del Queso

La compañía ferroviaria Renfe ha programado dos servicios especiales que circularán entre Badajoz y Castuera este sábado, 28 de marzo, con motivo del 'Día del Queso'.

Este dispositivo se suma a la oferta habitual de seis trenes (tres por sentido) que cada día realizan parada en la localidad castuerana.

De esta forma, por la mañana el tren especial partirá desde Badajoz a las 9,52 horas y los viajeros podrán disfrutar a bordo de una representación de escenas costumbristas que dará comienzo a partir de la parada en Mérida.

Además, un trenecito urbano facilitará el traslado de los visitantes desde la estación de Castuera hasta el centro del municipio, según señala Renfe en nota de prensa.

Por su parte, el tren especial de regreso saldrá de Castuera a las 18,51 horas, y ambos servicios realizarán paradas intermedias en Mérida y en otros municipios.

Destaca además que los reposacabezas de los asientos de los trenes de Media Distancia en la línea de Extremadura se han tematizado para la ocasión con información sobre el 'Día del Queso'.