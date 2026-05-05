La UEx autoriza la venta de la 'Casa Grande' de Cáceres a la Junta de Extremadura por 2,5 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx), reunido en sesión extraordinaria el pasado 30 de abril, ha aprobado la "desafectación del dominio público, reversión de cesiones de uso previas y enajenación del edificio conocido como 'Casa Grande'".

Se trata del paso previo para que la Junta de Extremadura pueda adquirir tanto la 'Casa Grande' como el patio anejo donde se ubica el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, por el precio 2.490.637 euros. Cabe recordar que el museo está gestionado por la Fundación Helga de Alvear, que pertenece al Sector Público Autonómico y está sostenida fundamentalmente con fondos públicos.

El Patronato de la Fundación está compuesto por representantes de las instituciones fundadoras como la Junta de Extremadura, que realiza la principal aportación económica, la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres y la Universidad de Extremadura, junto con miembros de la familia Helga de Alvear o designados por ella.

La desafectación del dominio público implica la resolución por mutuo acuerdo de la cesión gratuita de la UEx a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura tanto del edificio de la Casa Grande, por 50 años, como del patio anejo, por 75 años. Es el requisito previo obligatorio para que se pueda proceder a la venta.

En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno de la universidad extremeña ha aprobado la designación del responsable del sistema interno de información (Plan Antifraude) y los límites de admisión de estudiantes en grados, másteres y programas de doctorado para el curso 2026/2027.