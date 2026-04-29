La Oferta de Empleo Público de la Diputación de Badajoz para 2026 alcanza las 183 plazas, 68 de ellas de acceso libre

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes, día 28, la Oferta de Empleo Público de la institución para este año 2026, compuesta por 183 plazas y que supone un aumento del 232,7 por ciento con respecto a la anterior entre 68 de acceso libre, 57 de promoción interna y 58 de cambio de régimen jurídico.

Al respecto, ha detallado sobre esta Oferta de Empleo Público que es tres veces mayor que las últimas y la más amplia que ha habido "hasta ahora", así como que está consensuada con todas las fuerzas sindicales que tienen representación en la diputación y que también son posibles dado el "buen" estado económico y financiero de la institución.

En este sentido, ha querido aprovechar para agradecer a los trabajadores del Área de Empleados Públicos y a todos los sindicatos presentes en la diputación por la labor que se ha venido realizando en las últimas semanas a través de las diferentes mesas de negociación, además del diálogo y la predisposición para llegar a un acuerdo, respecto al cual el consenso se alcanzó el pasado 31 de marzo.

"Todas las partes, en definitiva, compartimos los mismos objetivos de reforzar los servicios prestados por esta institución, de primar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y también de garantizar el derecho constitucional de acceso al empleo público", ha resaltado, junto con que esta oferta de 183 plazas supone un aumento del 232,7 por ciento con respecto a la anterior, que tenía 55 plazas, y la intención "como mínimo" es haber sacado todas las convocatorias en el plazo de un año, aunque tienen un máximo de tres años.

Por otro lado, Raquel del Puerto ha destacado que la tasa de reposición de efectivos de la diputación es del 120 por ciento, y ha remarcado la amortización de la totalidad del préstamo solicitado durante la pandemia para la recuperación de la provincia y que ha influido igualmente en esta tasa, del mismo modo que ha incidido en que el hecho de que se cuente con más personal significa que se va a tener una diputación "aún más ágil y más cercana" a los ciudadanos, lo cual les va a permitir además que refuercen todas las áreas.

De cara a la elaboración de esta oferta, ha detallado que se ha efectuado un estudio de las bajas registradas en el ejercicio anterior, se han identificado las necesidades del personal presentadas por las diferentes áreas y los entes del sector público, y se han analizado las plazas cubiertas por el personal interino en cada área u organismo que iban a vencer próximamente, junto a la inclusión de plazas procedentes de otras ofertas que no se hayan ejecutado.

DETALLES DE LAS PLAZAS

En relación a las plazas de acceso libre, la presidenta de la diputación ha distinguido entre una de profesor superior de música de piano, otra de profesor superior de música de guitarra, un periodista, un técnico superior de diseño de proyectos, dos ingenieros técnicos industriales, dos arquitectos técnicos, un técnico medio de gestión de proyectos, 10 técnicos de gestión administrativa, siete de administrativo de la administración general, tres conductores de vehículos pesados, dos oficiales offset, nueve ordenanzas mantenedores del CID y un peón de servicios medio ambientales.

En cuanto a las 57 plazas de promoción interna, precisa que les van a permitir fomentar la motivación de la plantilla y el crecimiento profesional del personal funcionario de carrera dentro de la institución, "fidelizando con ello también el talento de la casa"; y son unas 107 personas las que van a tener la posibilidad de concurrir a estos procesos selectivos.

Mientras, las 58 plazas de cambio de régimen jurídico responden a principios de voluntariedad del personal afectado y forma parte también del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, y al respecto el director del Área de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el trabajo, Fernando Blanco, ha puntualizado que se trata de personal laboral de la institución o el OAR que, por la naturaleza de sus funciones, su categoría y caracterización son propias de funcionarios, ante lo que se lleva a cabo un proceso de promoción interna horizontal.

De este modo se lleva a cabo este cambio de régimen jurídico de laboral a funcionario, y es un concurso oposición aunque restringido al ámbito propio de quienes tienen las características y requisitos para poder acceder a dicha promoción interna. La idea es desarrollarlo entre este año y los primeros meses de 2027.

También se reservan cinco plazas de turno libre para personas con discapacidad física y/o intelectual, lo que supone un 10 por ciento del total y, con ello según Del Puerto, se contribuye igualmente a que la institución sea más diversa e inclusiva, que promueve la integración laboral y el desarrollo profesional "sin barreras".

Esta oferta de empleo público se publica este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura y, a partir de ahí, se empezará a trabajar para poder ejecutarla con la apertura de las convocatorias de las plazas. Respecto a esto último, este miércoles se celebrará una reunión con los sindicatos en la que se va a presentar una propuesta de calendario para ir trabajando en la ejecución de esta oferta, tanto de acceso libre como de promoción interna.

Así, se pretende empezar con las convocatorias "lo antes posible" y, con esa intención, se propondrá a los sindicatos comenzar por las plazas que tengan más antigüedad o que procedan de ofertas anteriores, con la idea y previsión de darle la mayor agilidad a las convocatorias.

JUBILACIONES E INTERINIDADES

En su intervención, Del Puerto también ha puesto el acento en que, durante el 2025, se produjeron 45 jubilaciones en la diputación y en que se estima que a lo largo de la puesta en marcha y ejecución de esta oferta de empleo sean 135 trabajadores los que hagan lo propio, un 12,9 por ciento de la plantilla actual que está formada por 1.047 empleados.

Este relevo generacional, ha dicho, es un "desafío sin duda estructural" pero llevan un tiempo trabajando ante el mismo, tanto por las jubilaciones como por la media de edad de la plantilla de la diputación situada en torno a los 50 años, de ahí que estén estudiando la implantación de un proceso planificado de transferencia de liderazgo y de gestión de la generación mayor a la más joven.

También están trabajando en la interinidad, debido a los 234 trabajadores que tienen plaza interina y que supone un 22 por ciento, aunque con esta oferta de 2026 reducirán en 53 plazas las ocupadas por interinidades, lo que a su vez permite disminuir en un 5 por ciento la tasa de la temporalidad de las plazas y situarla en un 17 por ciento.

"Todos estos aspectos", ha concluido, suponen un refuerzo para la plantilla de la Diputación de Badajoz, pero también una apuesta por el empleado público y por garantizar la eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan, además de facilitar la reducción de las cargas burocráticas y con ello una "más ágil y mejor" atención al ciudadano.