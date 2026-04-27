La organización ecologista SEO/BirdLife SEO ha denunciado este domingo que unos 800 nidos de vencejos han sido destruidos en las últimas semanas en Extremadura.

En un comunicado, ha puesto el ejemplo de un vencejo que había llegado a Badajoz volando desde África, "tras pasar casi un año entero sin posarse ni para dormir y superando todos los obstáculos que la meteorología le había puesto en el camino".

"Volvía, como vuelve cada año, para criar en España", ha indicado.

Pero al llegar de nuevo al nido que lo vio nacer o donde había criado anteriormente, se encontró con que habían colocado una red, en la que quedó atrapado y que estaba intencionadamente colocada para que estas aves no aniden, según SEO/BirdLife, que aporta la imagen del ave.

"Hemos identificado tres edificios (todos públicos), pero podría haber muchos más. Posiblemente cientos o miles de parejas de aves migratorias como aviones comunes, golondrinas y vencejos comunes como el de la imagen no podrán sacar adelante este año sus puestas de reproducción", ha criticado.

A su juicio, un golpe muy duro para estas especies protegidas, que además llevan años en declive.

La organización lo ha denunciado y ha reclamado a la Junta de Extremadura que garantice el cumplimiento de la normativa y la conservación de estas especies.

Ha advertido de que destruir nidos es ilegal y a través de su campaña SOS Nidos ha invitado a la ciudadanía a informar o denunciar cualquier destrucción de nidos.