La Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la UEx reivindica el valor de la comunicación y la cultura extremeña

La Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura (UEx) ha celebrado este jueves en Badajoz el acto académico con motivo del Día del Centro, una cita institucional que ha reunido en el salón de actos a representantes académicos, autoridades autonómicas, profesorado y estudiantado.

El evento, en el que se ha reivindicado el valor de la comunicación y la cultura extremeña, se enmarca en las actividades del programa primavera cultural de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, y ha sido presidido por el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero.

El acto ha comenzado con la inauguración de dos murales realizados por la artista y egresada de la Facultad Carmen de Matos, una intervención que refuerza la apuesta del centro por integrar arte y conocimiento en sus espacios.

El primero de ellos, titulado "El Coloso", está inspirado en el David de Miguel Ángel y representa una figura que huye de la luz para adentrarse en la Facultad, en una metáfora sobre el conocimiento y la introspección.

El segundo mural, titulado "El Imaginario", está centrado en el ámbito de la publicidad, incorporando una grieta como elemento simbólico del paso del tiempo e invitando a reflexionar sobre la evolución de las imágenes en la sociedad contemporánea, apunta en nota de prensa la UEx.

A continuación, el periodista de Canal Extremadura TV y escritor Juan Pedro Sánchez Romero ha pronunciado la conferencia central de la jornada, en la que ha reflexionado sobre los retos actuales del periodismo, la transformación de los medios y la responsabilidad social de los profesionales de la información.

Durante su intervención, el conferenciante ha recordado con emoción su paso por la Facultad como antiguo egresado, apelando directamente al alumnado a no desvincular su talento del territorio: "No permitáis que el valor de vuestro trabajo y profesionalidad dependa del sitio donde viváis; el mérito es luchar aquí, en vuestra tierra, y aportar valor añadido", ha dicho.

ENTREGA DE DISTINCIONES

La secretaria académica de la Facultad, Margarita Pérez Pulido, ha intervenido posteriormente para dar paso a la entrega de premios, en reconocimiento al esfuerzo, la excelencia académica y la implicación de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.

Entre los galardonados, la Fundación Primera Fila ha recibido una distinción por su labor en favor de la inclusión de colectivos desfavorecidos. El reconocimiento ha sido recogido por Enrique Trabadela en representación de la entidad, mientras que su presidente, José Antonio Lagar, ha trasladado su agradecimiento a través de un mensaje audiovisual.

Asimismo, se ha otorgado el reconocimiento a los centros de prácticas, que en esta edición ha recaído en la Agencia Fisher, destacando su contribución a la formación del alumnado mediante el acercamiento a la realidad profesional. El galardón ha sido recogido por Pedro González.

Otro de los reconocimientos ha sido para los archivos eclesiásticos de Badajoz, en agradecimiento a la colaboración constante del Arzobispado con la Facultad, que permite al estudiantado acceder a un valioso fondo documental. Han recogido el premio Francisco Maya, vicario episcopal de la ciudad de Badajoz, y Guadalupe Pérez, responsable del archivo.

La Crónica de Badajoz ha sido distinguida con motivo de su 20 aniversario, en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito informativo regional. Su directora, Ascensión Martínez Romasanta, ha sido la encargada de recoger el galardón.

En el apartado de reconocimientos internos, se ha hecho entrega de una placa a la profesora Pilar Ortego con motivo de su jubilación, en agradecimiento a su dedicación y contribución a la Facultad. Asimismo, se ha reconocido la trayectoria de Marco Barroso Ortiz, miembro del Personal de Administración y Servicios, también con motivo de su jubilación.

El acto ha incluido además un homenaje al profesor antiguo rector de la UEx, Francisco Duque, en reconocimiento a toda su trayectoria académica y su vinculación con la Facultad. Durante su intervención, Duque ha recordado su etapa como rector desde 2004, destacando la importancia de "escuchar a la sociedad" como principio fundamental para acercar la universidad a la ciudadanía.

Seguidamente, el decano de la Facultad, Daniel Martín Pena, ha felicitado a todas las entidades reconocidas durante el acto, así como a aquellas que colaboran activamente en iniciativas como la Primavera Cultural del Centro.

En su intervención, ha hecho referencia a la inminente puesta en marcha de la Formación Dual, destacando el nuevo grado que previsiblemente comenzará a impartirse a principios de septiembre tras la aprobación de la Aneca.

CLAUSURA

En la clausura institucional, la directora general de Universidad de la Junta de Extremadura, Esther Muñoz Baquero, ha destacado que es un "honor" compartir con la comunidad universitaria el Día del Centro, una jornada en la que se celebra la excelencia y el compromiso de una Facultad que, durante casi tres décadas, ha formado a profesionales del periodismo y la comunicación en un contexto "cada vez más exigente".

Asimismo, Muñoz ha valorado la intervención del conferenciante, Juan Pedro Sánchez, al que ha calificado como "un referente e inspirador para el alumnado".

A su vez, el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha sido el encargado de cerrar el acto, En su intervención el rector ha puesto en valor el trabajo "intenso" y "constante" del equipo de dirección del Centro para renovar la oferta académica, con el objetivo de mejorar las salidas profesionales del alumnado y garantizar que el empleo esté alineado con la formación impartida en la Facultad.

Asimismo, el rector ha felicitado a Carmen de Matos por los murales realizados en el centro, que ha calificado de "espectaculares", destacando que se integran en la estrategia de la Facultad para cuidar la imagen, el arte y la cultura, contribuyendo a crear un espacio más acogedor para la comunidad universitaria

Fernández Salguero ha expresado también su "preocupación" por el contexto actual de la información, a la que ha definido como "un activo estratégico de enorme valor", aunque ha advertido de sus "riesgos".

En este sentido, ha alertado sobre el impacto de las noticias falsas y la sobreinformación, señalando que pueden perjudicar a la sociedad y fomentar una actitud "más pasiva". "La inmediatez nos hace más perezosos y compromete la reflexión, el análisis y las relaciones personales", ha afirmado, subrayando la necesidad de impulsar iniciativas desde la Universidad de Extremadura que favorezcan un pensamiento más crítico y equilibrado.

En esta línea, ha defendido la importancia de encontrar un equilibrio entre la rapidez informativa y una visión "más meditada y sosegada", acorde con los valores académicos y el rigor que debe caracterizar a la universidad.