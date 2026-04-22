Pilar Montero Curiel, investigadora de la UEx, publica un libro sobre la palatalización en la evolución histórica del castellano

La profesora de Lengua española de la Universidad de Extremadura (UEx) Pilar Montero Curiel ha publicado la monografía 'Los procesos de palatalización y sus efectos en el sistema fonológico del castellano', que ofrece una visión sistemática del surgimiento de algunos de los nuevos sonidos que trasformaron la lengua latina y dieron origen al español actual.

La palatalización, el desplazamiento del punto de articulación de ciertos sonidos hacia el paladar duro, es esencial en la historia del español y de las demás lenguas derivadas del latín, porque dio lugar a muchos sonidos nuevos, desconocidos por la lengua culta de Roma.

Así, gracias a este proceso surgieron fonemas que en la actualidad se representan en la escritura con las grafías ñ, ll, y, ch, z y j, ha informado la UEx en nota de prensa.

"La palatalización es un fenómeno fonético por el cual ciertos sonidos consonánticos, que originalmente se articulaban en otra zona de la boca (por ejemplo, en los dientes, los labios o el velo del paladar), desplazan su punto de articulación hacia el paladar duro, es decir, hacia la zona que está justo detrás de los dientes superiores", ha explicado Pilar Montero Curiel.

Estos cambios no fueron impuestos, sino que surgen de la manera de hablar de la gente común, que trataba de hacer más cómoda o natural la pronunciación de latín, una lengua ajena a las raíces lingüísticas de los pueblos conquistados y herramienta de comunicación de los diferentes estratos sociales.

"Comprender que lo que ahora vemos como rasgos característicos del español surgió de la evolución cotidiana del habla es uno de los planteamientos centrales del libro", ha destacado la investigadora.

Fruto de una amplia experiencia docente e investigadora en el ámbito de la historia de la lengua española, la obra responde a una necesidad percibida en la bibliografía especializada: la dispersión de datos y la falta de orden en el tratamiento del tema.

"La palatización es un fenómeno complejo porque no depende de un único factor, sino de la convergencia de varios procesos evolutivos que actúan simultáneamente. Además, suele desarrollarse mediante fases intermedias poco documentadas y otras reconstruidas a partir de indicios no siempre fiables en las que el sonido aún no era plenamente palatal, lo que complica aún más la reconstrucción de sus procesos evolutivos", ha dicho.

Dirigida tanto a especialistas como a estudiantes, la obra constituye una herramienta valiosa para comprender la evolución fonológica del español y una aportación significativa al estudio de la lingüística histórica.

LA IMPORTANCIA DE LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA

La investigación en lingüística histórica es fundamental porque permite entender cómo y por qué se habla como se habla. Cuando se estudia cómo cambia un sonido, una estructura o una palabra, lo que en realidad se está observando es el comportamiento humano, la creatividad del hablante, su tendencia a innovar, a adaptar la lengua a sus necesidades.

"La lingüística histórica nos muestra que las lenguas no son objetos estáticos, sino organismos vivos sometidos a variación constante, algo que resulta fundamental para interpretar los textos del pasado, para enseñar mejor la lengua en el presente y para valorar la diversidad lingüística que nos rodea", ha concluido.

Pilar Montero Curiel es profesora titular de Lengua Española en la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx. Con una dilatada carrera docente, ha sido profesora invitada en prestigiosas universidades de Alemania (Marburg, Giessen, Heidelberg) y en el Instituto Cervantes de Frankfurt.

Sus líneas de investigación abarcan la historia de la lengua, la dialectología extremeña, la variación lingüística y la lexicografía, ha apuntado la Universidad de Extremadura.