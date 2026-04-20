Más de 70 estudiantes de Bachillerato y FP se forman en tecnologías cuánticas en el supercomputador extremeño

El Centro de Supercomputación de Extremadura (Computaex) ha celebrado esta semana el World Quantum Day, en sus instalaciones de Cáceres, mediante la organización de una 'masterclass' internacional sobre computación cuántica, una iniciativa orientada a la divulgación y formación en tecnologías cuánticas, en la que han participado más de 70 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional.

Los alumnos han tenido la oportunidad de introducirse en los fundamentos de la computación cuántica y trabajar con ordenadores cuánticos reales. Esta actividad ha sido posible gracias al acceso a las infraestructuras de computación y simulación cuántica del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) y del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

Durante la jornada, el director general de Computaex, Juan Antonio Rico, ha explicado las principales líneas y proyectos de investigación y desarrollo en los que participa la fundación perteneciente a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Además, ha subrayado el papel "fundamental" de la supercomputación en el avance de la ciencia y la tecnología y ha dado a conocer cómo se articula el mapa de la supercomputación pública española, así como el papel que representa Computaex en el impulso de la I+D+i regional dentro del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti).

En este sentido, Extremadura prepara unas nuevas infraestructuras de emulación cuántica, que se pondrán a disposición de investigadores públicos y privados en la región gracias al proyecto Servicio de Emulación Cuántica para el progreso de la investigación científico-técnica de Extremadura, cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Junta de Extremadura, con fondos europeos.

Así, Rico ha valorado el respaldo de las administraciones regional y nacional para favorecer la formación y desarrollo profesional de investigadores en el ámbito de la computación cuántica.

Computaex cuenta actualmente con varios investigadores cuya actividad está financiada a través de distintas convocatorias, desarrollando diversos proyectos en el ámbito de la computación cuántica. Entre ellos, destaca el proyecto Emulación Cuántica Distribuida en el Supercomputador Lusitania (ECD Lusitania), centrado en el aprendizaje y estudio de la emulación cuántica distribuida y sus aplicaciones en supercomputación.

También desarrolla el proyecto Computación Cuántica Aplicada a la Optimización del Rendimiento y Consumo Energético en Infraestructuras de Supercomputación (QCO4HPC), orientado al análisis de la computación cuántica aplicada a la optimización, el rendimiento y la eficiencia energética de infraestructuras de supercomputación, con aplicación en el supercomputador Lusitania.

Como parte del programa, los asistentes han tenido la oportunidad de visitar el Centro de Procesamiento de Datos de Computaex y de descubrir las infraestructuras de supercomputación Lusitania, con el objetivo de conocer los recursos tecnológicos que esta instalación pone a disposición de la comunidad científica y empresarial.

Esta jornada ha sido organizada en el marco del proyecto nacional Quantum Spain, en el que participa Computaex, contando con el apoyo de la iniciativa TalentQ, la Red Española de Supercomputación (RES) y el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública.

Quantum Spain está financiado con fondos europeos NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).