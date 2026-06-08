La UNESCO aprueba la incorporación de tres pueblos a Reserva de la Biosfera de La Siberia

La UNESCO ha aprobado la ampliación de la Reserva de la Biosfera de La Siberia a las localidades pacenses de Baterno, Casas de Don Pedro y Esparragosa de Lares.

El visto bueno se ha producido en el 38º Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB de la UNESCO, que se ha celebrado desde este miércoles en la Reserva de la Biosfera de Itaipú, en Paraguay.

Los tres municipios suman cerca de 2.500 habitantes a una estrategia de desarrollo socioeconómico basada en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, el equilibrio territorial y la mejora de la calidad de vida en el medio rural, ha informado este viernes la reserva extremeña en un comunicado.

A su juicio, la ampliación supone un importante reconocimiento internacional al trabajo desarrollado en los últimos años por las entidades locales, asociaciones, empresas y ciudadanía del territorio, consolidando a La Siberia como referente en la aplicación de políticas sostenibles vinculadas al entorno.

Ha asegurado que la incorporación de estos tres municipios refuerza la cohesión territorial de la reserva y amplía las oportunidades de cooperación, promoción turística, asentamiento poblacional y acceso a proyectos e iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas.

La delegación extremeña presente en Itaipú ha subrayado que “tras siete años de trabajo en la ejecución del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera de La Siberia se han logrado importantes avances en dinamización territorial, promoción turística y agroalimentaria, valorización del patrimonio material e inmaterial, sensibilización ambiental y generación de nuevas oportunidades para el medio rural”.

Entre las actuaciones impulsadas, han destacado la creación de la marca 'La Siberia Reserva de la Biosfera', la puesta en marcha de la Red de Biocentros Educativos, proyectos de conservación y gestión de hábitats, planes de capacitación e inversiones en infraestructuras de uso público.

Asimismo, la delegación ha destacado que estos resultados despertaron el interés de ayuntamientos, asociaciones, empresas y ciudadanía de municipios que inicialmente no formaban parte del espacio y que, tras conocer los beneficios y oportunidades vinculados a este modelo de desarrollo sostenible, manifestaron su voluntad de incorporarse al proyecto.

Por este motivo, la Diputación de Badajoz y el CEDER La Siberia, con el apoyo de todas las administraciones implicadas, se impulsó en 2024 una nueva candidatura al Programa MaB de la UNESCO con el objetivo de ampliar el ámbito territorial de la reserva.