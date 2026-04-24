Los Santos de Maimona acogerá este sábado el Día del Cazador extremeño

El sector cinegético se citará el próximo sábado en el municipio pacense de Los Santos de Maimona para celebrar el Día del Cazador, un evento lúdico pero también de marcado carácter "reivindicativo" porque instará al nuevo gobierno extremeño a incidir en la recuperación de la fauna menor.

"Para todo el sector hay sin ninguna duda una prioridad absoluta, la recuperación de la fauna menor, la cual debe venir de la mano de ayudas que incentiven esa recuperación", como por ejemplo las aprobadas por la Diputación de Badajoz con carácter prepagable, ha afirmado este jueves el presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), José María Gallardo.

Durante la presentación del Día del Cazador, ha explicado que en los últimos dos años se ha realizado un "gran trabajo" en la comunidad autónoma en este sector con el cumplimiento de cerca del 80 por ciento del decálogo de compromisos presentado por el sector a los partidos políticos antes de las elecciones autonómica.

El objetivo ahora, ha dicho, es incrementar este porcentaje e "incentivar el importante papel de Extremadura en defensa de la caza frente a los proyectos de normativas que afectan al sector impulsados a nivel nacional y comunitario”.

El alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel Lavado, ha expresado por su parte que la jornada se celebrará en la sierra de San Cristóbal, un paraje natural “único” que combina belleza paisajística con unas instalaciones con las condiciones idóneas para albergar este evento.

Campeonatos como el Extremeño de Podencos en Recinto Cerrado, carreras de galgos, concursos como el monográfico de Alano Español o el de Toque de Caracola, tiro con arco o con carabina, exhibiciones de perros de madriguera y caza con hurón, cetrería o de San Huberto y canes de muestra, exposiciones de rehalas o de perros de caza, y otros eventos como showcookings o conciertos, entre otros, componen esta jornada.

Uno de los eventos más destacados será la presencia del italiano Raniero Testa, uno de los tiradores más espectaculares del mundo al ostentar el récord Guinness de su especialidad al romper 15 platos en 1,6 segundos.

La diputada provincial María José Benavides y el presidente de la sociedad de cazadores local, Juan Carlos Montilla Llerena, han coincidido por su parte en destacar la importancia e interés de este evento, que espera congregar entre 7.000 y 8.000 asistentes procedentes de múltiples puntos de la Península.