La Universidad de Extremadura reivindica su "papel estratégico" y apuesta por una "financiación estable"

La Universidad de Extremadura ha celebrado este miércoles el acto conmemorativo en honor a Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades españolas, en el que ha reivindicado su "papel estratégico" y ha apostado por una "financiación estable".

El rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha presidido el acto y ha destacado que la universidad pública de Extremadura es un "activo" que ha resultado "indispensable" para la cohesión social de la región y un "motor clave para el avance del conocimiento, el progreso económico y la mejora de la calidad de vida".

El rector ha declarado que la UEx es "una institución estratégica, generadora de riqueza y formadora de profesionales de calidad, que compite con éxito en un contexto nacional e internacional cada vez más exigente".

Igualmente, ha manifestado que resulta "imprescindible" que la universidad disponga de "recursos suficientes que garanticen no sólo su funcionamiento, sino también su capacidad de crecimiento y adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad".

Fernández Salguero también ha recordado que la UEx se enfrenta a "cambios importantes" en un contexto marcado por el crecimiento de iniciativas privadas en educación superior, momento en el que ha reivindicado que todas ellas cumplan los mismos estándares de calidad que se exigen a la universidad pública.

Seguidamente, el rector ha desglosado las acciones que se están llevando actualmente en la UEx, destacando el trabajo conjunto con la Junta de Extremadura para lograr una "financiación estable y suficiente" a medio y largo plazo, así como la reciente aprobación del Decreto 17/2026 que regula el régimen del personal docente e investigador y que permitirá realizar contratos de profesorado permanente laboral.

Fernández Salguero ha mencionado el compromiso de la Universidad de Extremadura con la formación integral, la investigación, la transferencia de conocimiento y la internacionalización y ha subrayado además su papel como "institución clave" en la defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y el pensamiento crítico en un contexto global complejo.

El máximo responsable de la UEx se ha referido también a la conferencia impartida por la catedrática Asunción Gómez Pérez, subrayando la conclusión de que "la implantación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial debe responder a una estrategia alineada con los objetivos universitarios, garantizando siempre la supervisión humana y el uso responsable", al tiempo que ha agradecido sus "valiosas aportaciones" sobre los retos y oportunidades de esta tecnología en el ámbito universitario.

Además, Fernández Salguero ha tenido palabras de reconocimiento para los estudiantes y personal premiado durante el acto, destacando su "esfuerzo, compromiso y excelencia" como ejemplo para toda la comunidad universitaria, ha destacado la UEx en nota de prensa.

Asimismo, ha animado a los egresados a mantener su vínculo con la institución a través del programa Alumni, recientemente puesto en marcha, con el objetivo de seguir fortaleciendo la relación entre la universidad y sus titulados y fomentar su participación en la difusión y proyección de la UEx.

La Medalla de Extremadura y Catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, Asunción Gómez, ha sido la encargada de abrir el acto con la conferencia titulada 'Inteligencia artificial generativa: riesgos, retos y oportunidades', en la que ha ofrecido una "reflexión profunda y rigurosa" sobre la inteligencia artificial generativa, poniendo el foco en el lenguaje como rasgo esencial de la condición humana y como eje de la actual revolución tecnológica.

RECONOCIMIENTOS

Durante el acto se han entregado las distinciones honoríficas de Estudiantes y Premios Extraordinarios de Doctorado correspondientes al Curso Académico 2024-2025, así como las distinciones a los profesores: Premio al Reconocimiento de la Excelencia Docente y Premio al Reconocimiento a la Trayectoria Docente de Excelencia

Asimismo, la Universidad de Extremadura ha dado a conocer los galardonados de los Premios a la Excelencia en la Trayectoria Investigadora, que reconocen el talento emergente y la calidad científica de sus jóvenes investigadores en distintas áreas de conocimiento.

En la edición 2025, han sido distinguidos Raquel Tovar Pulido, en el campo humanístico; Jesús Díaz-García, en el ámbito biomédico, y Miguel Ángel Tapia Serrano, en el campo social y jurídico.

A estos reconocimientos se suma, en 2025, el Premio a la Excelencia en la Trayectoria en Transferencia de Resultados de Investigación, en el área social y jurídica, otorgado a Rocío Yuste Tosina, destacando su contribución a la aplicación práctica del conocimiento y su impacto en la sociedad.

También se han entregado las Placas conmemorativas a los miembros de la Comunidad Universitaria que se han jubilado recientemente.

LA JUNTA SUBRAYA LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN

Por su parte, la directora general de Universidad, Esther Muñoz, también presente en el acto, ha subrayado la mejora de la financiación de la UEx por parte de Administración regional en los últimos dos años y medio.

"Hemos duplicado la inversión anual en infraestructuras y hemos mejorado considerablemente la financiación genérica de la universidad", ha señalado, al tiempo que ha considerado que "el trabajo conjunto y la colaboración entre la Junta de Extremadura y la Universidad ha sido intensa y fructífera".

Asimismo, ha destacado la reforma integral del sistema de becas universitarias realizada en la universidad pública extremeña en los últimos dos años y medio por parte de la Administración regional.

"Hemos enfocado las becas complementarias de la región para tratar de paliar los problemas de vivienda universitaria. Hemos duplicado el número de becas de movilidad, se han concedido los primeros premios a la excelencia académica para los estudiantes de la UEx y se ha multiplicado el número de egresados que participa en nuestro programa de retención de talento, las becas TRES60 que se conceden en el marco de la alianza Extremadura es futuro", ha recalcado.

Del mismo modo, Muñoz ha señalado que es importante que los jóvenes vean en la Universidad de Extremadura una "opción de calidad y que sientan que hay oportunidades de futuro reales aquí.

En este sentido ha apuntado que la UEx "se ha posicionado como motor de desarrollo imprescindible y como referente de calidad académica e investigadora: mejora continuamente en los rankings más prestigiosos, coordina proyectos de investigación de gran calado, como el plan complementario de biodiversidad o lidera estrategias internacionales como la Alianza EU Green".

Durante este tiempo, se han movilizado más de 43 millones de euros en convocatorias para promover la investigación en el tejido empresarial, pero que también han incidido directamente en la actividad investigadora de la universidad extremeña (ayuda a grupos, proyectos de investigación IB24 o las ayudas a la difusión y divulgación científica de 2025), ha informado la Junta en nota de prensa.

En su intervención, la directora general ha valorado la labor de los estudiantes, que "son cada vez más un ejemplo de participación y de compromiso que con su actitud y su talento contribuyen a visibilizar la institución y a posicionarla nacional e internacionalmente".

Por último, ha puesto de relieve el Decreto aprobado que regula el Personal Docente Interino laboral de la UEx, "que incluye novedades que para el profesorado son importantes" y ha concluido felicitando a los estudiantes distinguidos, a los profesores con excelencia docente, investigadora y de transferencia y a los jubilados; y ha agradecido a Asunción Gómez Pérez su conferencia sobre 'Inteligencia artificial generativa'.