Técnicos de Educación Infantil de Extremadura se suman a la huelga nacional para reclamar mejoras laborales en el sector

El colectivo de técnicos en Educación Infantil de Extremadura, representado por la Plataforma Extremadura 0-3 y por la Asociación de Educadores Infantiles de Extremadura (Asedinex), participará en la huelga estatal convocada el próximo 7 de mayo de 2026 por los sindicatos CCOO y CGT.

Esta movilización tiene como objetivo visibilizar la situación del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y reclamar mejoras "urgentes" tanto en las condiciones laborales del personal como en la calidad del servicio educativo.

El colectivo critica una "situación estructural" que "compromete la calidad educativa y el bienestar de la infancia". Entre sus principales reivindicaciones se encuentran una reducción de ratios, que se encuentra "muy por encima de las recomendaciones europeas", lo que "dificulta" una atención a los niños adecuada y genera sobrecarga laboral.

También una mejora de la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, incluyendo su cómputo como doble plaza y la incorporación de personal de apoyo especializado; la equiparación del calendario escolar con el resto de etapas educativas, garantizando la coherencia pedagógica y respeto a las necesidades de la infancia.

Asimismo, apuestan por una reclasificación profesional al Grupo II, acorde con la titulación exigida y las responsabilidades del puesto; el reconocimiento de horas no lectivas, necesarias para el trabajo pedagógico y administrativo; o la implantación de pareja educativa en el aula, asegurando una atención de calidad y condiciones laborales dignas.

Además de la jornada de huelga, Asedinex ha convocado una concentración frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, el mismo jueves, 7 de mayo, a las 11,00 horas.

Los convocantes hacen un llamamiento a la sociedad, a las familias y a las instituciones para respaldar esta movilización, recordando que la etapa 0-3 constituye la "base del desarrollo educativo y social".