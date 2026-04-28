La Policía no descarta más detenciones tras analizar las armas incautadas a los detenidos por el tiroteo de Badajoz

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el tiroteo de la pasada semana en la barriada de San Roque en Badajoz, por el que ya han sido detenidas tres personas, dos de las cuáles han ingresado en prisión provisional, y tras la incautación de armas largas y abundante munición.

"La operación no ha terminado y no se descartan nuevas detenciones", ha señalado el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha confirmado que no se da por cerrada la investigación.

Sobre los refuerzos policiales reclamados por el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha dicho que "están muy bien", pero con la plantilla y los medios actuales han resuelto "gran parte de lo que sucedió", tras la detención de estas tres personas que han sido puestas a disposición judicial.

Quintana ha defendido que las investigaciones policiales no se realizan por "criterios políticos", sino "profesionales", de modo que "es la Policía Nacional quien lo tiene que llevar a cabo porque son los verdaderos profesionales de esto", al tiempo que ha criticado la "incidencia política en las investigaciones" que "a veces viene mal".

En este punto, ha señalado que la pasada semana se llevó a cabo una operación "importante" entre la Policía Nacional con la coordinación de la Guardia Civil y de la Policía Local, cada uno en su ámbito, y que "a los dos minutos" de establecer los controles "ya estaba en los medios de comunicación", lo cual "dificulta a veces las investigaciones".

Cabe recordar que los tres detenidos habían pasado este mismo domingo a disposición judicial, tras haber sido arrestados el jueves, 23 de abril, y el viernes, 24 de abril, por su implicación en las detonaciones que se escucharon el jueves por la zona del baluarte de San Roque y la calle Santo Cristo de La Paz. Los dos hombres fueron arrestados ese mismo día en una farmacia de la zona en la que se habían refugiado inmediatamente después de producirse los disparos.

A estos dos detenidos se les imputan delitos de tentativa de homicidio, pertenencia a grupo criminal organizado y tenencia ilícita de armas.

Al día siguiente, y en una operación en el barrio del Cerro de Reyes, agentes procedían a la identificado y posterior detención de una mujer que portaba una bolsa con gran cantidad de munición de diferente calibre. Esta detenida, acusada de un delito de tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal organizado, es la que ha quedado en libertad con cargos.

Además, y como fruto de las investigaciones para esclarecer lo sucedido, la Policía Nacional ha incautado dos armas largas, numerosa munición y un vehículo de alta gama sustraído en un registro domiciliario en la zona de Tres Arroyos.