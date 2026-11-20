El proyecto 'Rehabilita Rural' puesto en marcha por la Diputación de Badajoz se dirige al conjunto del sector de la construcción y de los ámbitos relacionados con la rehabilitación energética, con 14 acciones formativas, en modalidad a distancia y mixta, junto a un módulo de asesoramiento personalizado y una comunidad de prácticas.

Orientado a arquitectos, ingenieros, instaladores, operarios, técnicos municipales, gestores energéticos y profesionales ambientales, sus contenidos abarcan arquitectura, rehabilitación y patrimonio; ingeniería, instalaciones y digitalización; economía circular y huella de carbono; y participación, asesoramiento y trabajo colaborativo.

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha presentado este miércoles en El Hospital Centro Vivo las acciones formativas del proyecto europeo 'Rehabilita Rural' a los profesionales del sector a quienes van dirigidas, con el objetivo de prepararlos para afrontar la transformación energética de las construcciones en el medio rural de la provincia sin perder de vista el valor del patrimonio arquitectónico tradicional.

La jornada ha reunido a profesionales, empresas y entidades del sector a los que se han dado a conocer los cursos, el calendario y las primeras convocatorias del programa; y el director del Área, Alejandro Peña, ha sido el encargado de inaugurar el acto, en el que ha explicado que el proyecto responde a un reto que la diputación ha identificado tras una década trabajando en transición ecológica en la provincia.

Asimismo, ha destacado el patrimonio arquitectónico de los pueblos como parte de su identidad, y que conservarlo, adaptarlo a las necesidades actuales y mejorar su comportamiento energético exige conocimientos y capacidades que deben ayudar a desarrollar. Por ello, ha añadido, 'Rehabilita Rural' nace con la vocación de mejorar las capacidades de los profesionales del sector de la construcción y la eficiencia energética, y generar nuevas oportunidades profesionales vinculadas a la transición ecológica y al desarrollo del medio rural.

Los arquitectos responsables del proyecto, Miguel Ángel Antón y Susana Casado, han presentado sus objetivos, el programa formativo, las modalidades y el calendario, tras lo que se celebraron cuatro ponencias.

Eduardo Cordero, profesor titular de la Universidad de Extremadura, ha abordado las estrategias de iluminación interior y vial, mientras que Jesús Ángel Torrecillas, director de la Escuela Politécnica de Cáceres, ha expuesto estrategias de optimización para las comunidades energéticas; y Cosme Segador, de la Agencia Extremeña de la Energía, ha presentado FacilitaEx, herramientas para analizar edificios públicos y priorizar actuaciones de rehabilitación.

La jornada de ponencias ha concluido con la intervención del catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid Javier Neila, sobre la sostenibilidad y las estrategias bioclimáticas en la arquitectura rural.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 379.694,94 euros, de los que 322.740,70 euros están financiados por el Fondo Social Europeo Plus, a través del programa Empleaverde+, gestionado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las primeras acciones formativas, previstas para el periodo 2026/2027, serán 'Acondicionamiento térmico en edificios de arquitectura tradicional' e 'Iluminación interior y exterior con DIALux'. Las inscripciones, que aún no están habilitadas, se realizarán a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz, y los cursos se impartirán en la plataforma de formación online de la institución provincial.