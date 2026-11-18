Pecos es el nuevo nombre confirmado para la duodécima edición del STONE & MUSIC Festival. El dúo actuará el 6 de junio de 2027 en el Teatro Romano de Mérida dentro de su gira de despedida, ‘Concierto para una despedida’. Una cita especialmente emotiva que llegará dos años después de su primera visita al certamen, en la que ofreció dos conciertos con todas las entradas agotadas.

Las entradas para esta nueva cita se pondrán a la venta el viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas. Podrán adquirirse a través del portal oficial de entradas del festival (www.eventsentradas.com) y en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida, que permanecerá abierta el viernes 27 de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. La organización recuerda la importancia de adquirir las entradas únicamente en estos puntos de venta oficiales.

Pecos — 6 de junio

«Hay sentimientos que siempre vuelven. Hay despedidas que un día llegan». Con este mensaje, los hermanos Pedro y Javier Herrero han anunciado la gira con la que dirán adiós a los escenarios. ‘Concierto para una despedida’ estará acompañada del lanzamiento de ‘Dos voces y una historia en directo’, un álbum grabado durante su esperado reencuentro con el público en su última gira que también estará disponible a partir del 27 de noviembre.

El Teatro Romano de Mérida será uno de los escenarios de esta despedida, después de la respuesta del público en junio de 2025. En aquella edición, Pecos agotó las entradas de sus dos actuaciones y protagonizó dos noches de reencuentro con las canciones que marcaron a toda una generación. Su regreso tendrá ahora la emoción añadida de acompañar al dúo en el cierre de su trayectoria sobre los escenarios.

Desde su debut discográfico en 1978, Pecos se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la música española. Canciones como ‘Esperanzas’ o ‘Háblame de ti’ forman parte de un repertorio que mantiene su vínculo con quienes crecieron escuchándolo. El próximo 6 de junio, esas canciones volverán a reunir a los hermanos Herrero con sus seguidores en una noche para compartir recuerdos y despedir una historia musical que ha acompañado a varias generaciones.

Con esta incorporación, el STONE & MUSIC Festival cuenta ya con siete noches de conciertos confirmadas para su duodécima edición: La Oreja de Van Gogh, el 5 de junio; Pecos, el 6; Melendi, el 10; Café Quijano, el 11; el doble concierto de Miguel Poveda y Carminho, el 13; Shinova, el 18, y Saxon, el 19.