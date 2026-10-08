La oferta de viviendas en alquiler en Extremadura cae un 15% entre 2018 y 2025

El número de viviendas en alquiler permanente disponibles en Extremadura se ha reducido un 15% entre los años 2018 y 2025, registrando una pérdida de 1.313 inmuebles, según un estudio elaborado por idealista.
Así, en concreto, durante 2025 se contabilizaron 8.773 anuncios de alquiler de larga estancia en el portal inmobiliario, frente a los 7.460 que estaban disponibles en 2018. El descenso de la oferta en Extremadura es inferior al registrado en el conjunto del país, que asciende al 44 por ciento.
El estudio ofrece datos de las dos capitales provinciales, donde se observa una evolución distinta. Así, mientras que en Cáceres ha subido, al presentar en 2025 una oferta de 2.314 viviendas, 25 más que en 2018, en Badajoz se ha reducido a prácticamente la mitad, al pasar de 4.094 a 2.089.