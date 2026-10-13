La nueva estación móvil de ITV en Mérida comienza a funcionar este martes

La nueva estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) móvil en Mérida comenzará a funcionar este martes, 13 de octubre, situada en la calle Palencia, 12, del polígono industrial El Prado, junto a Talleres MAN.

La nueva estación dará servicio a conductores particulares, profesionales y empresas de Mérida y de los municipios de su entorno, y será operada por la empresa Dekra.

El horario de atención al pública de la nueva estación será de lunes a viernes de 7,30 a 15,30 y ampliará su horario de forma progresiva, y la cita previa ya se encuentra disponible para quienes quieran reservar su inspección a través de la web de la empresa.

Esta nueva estación de Dekra realizará inspecciones a turismos y vehículos ligeros de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada, y la tarifa de la inspección será de 46,66 euros, correspondiente a la tarifa oficial establecida por la Junta de Extremadura para turismos y vehículos ligeros, señala la empresa en nota de prensa.

El pago de la inspección podrá realizarse en la propia estación ITV, en efectivo o con tarjeta, o de forma online al solicitar la cita previa a través de la web de Dekra ITV, mediante tarjeta o Bizum. Además, no es necesario presentar ni tramitar el Modelo 050 para realizar la inspección.