El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) considera una "evidencia" el déficit de técnicos en cuidados de enfermería (TCE) en Atención Primaria que se ve "agravada" con la "falta de continuidad y desarrollo" del Plan de Acción de Atención Primaria.

Así se lo han trasladado responsables del sindicato a la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, en la reunión celebrada este miércoles, en la que, no obstante, han reconocido el aumento de las plantillas de TCE en diferentes centros de la comunidad autónoma.

"Plantillas ajustadas a las necesidades asistenciales de los centros hospitales se traducen, inevitablemente, en una mejora de la calidad asistencial que reciben los usuarios y en un alivio de la sobrecarga laboral de los profesionales que ven mejoradas sus condiciones laborales", señala SAE en una nota de prensa.

La secretaria autonómica de SAE, Victoria González Palomino, ha remarcado en este sentido que "en los últimos meses y de forma paulatina se está llevando a cabo la contratación de profesionales las últimas en las áreas de Coria y Don Benito".

Asimismo, se han referido a la creación de plazas piloto en las áreas de Llerena-Zafra y Plasencia vinculados a programas de refuerzo, unidades de apoyo o consultas específicas como salud bucodental. Sin embargo, "lejos de continuar el proyecto la plaza de Plasencia se ha eliminado".

En este sentido, SAE agradece el "interés" mostrado por la consejera para valorar la implantación de estas plazas y el desarrollo del programa.

Por otro lado, y según SAE gracias a las gestiones llevadas a cabo durante años en este sentido, a partir de enero de 2027 el nuevo pliego de limpieza del área de Don Benito recogerá expresamente que tanto la limpieza de orinales masculinos, cuñas y otros dispositivos cuando el paciente recibe el alta hospitalaria como de los mandiles plomados es responsabilidad del personal de limpieza y no de los TCE.

Asimismo, que la empresa adjudicataria del servicio cuente con el número de profesionales de la limpieza adecuado para cumplir con los requisitos establecidos.

Este es el modelo de pliego de limpieza que SAE reclama para todos los centros extremeños, así como su "estricto cumplimiento" de manera que cada categoría profesional cumpla con las funciones asignadas. Para ello, han insistido en el establecimiento de un documento que fije claramente las condiciones, tareas, frecuencias y requisitos el servicio de limpieza.

Otras reivindicaciones trasladadas a la consejera han sido la necesidad de regular que la actividad extraordinaria enmarcada en el Plan de Reordenación Integral de la Asistencia Sanitaria (PRIAS) se abonen de forma homogénea en toda la comunidad autónoma, habida cuenta de las "desigualdades" existentes entre las diferentes áreas.

Los responsables de SAE han solicitado igualmente a la consejera que dé el impulso necesario para que se cumpla la Ley de Función Pública de Extremadura que reconoce a los TCE el subgrupo C1 pero que "en la práctica" el Servicio Extremeño de Salud le mantiene encuadrados en "un grupo inferior".