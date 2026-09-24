La Muestra ‘Soundtrack’ de Juan Pérez-Fajardo envuelve la Asamblea extremeña de un ambiente único

La Asamblea de Extremadura ha participado en el tercer certamen emeritense ‘CINEBEAT’ con la inauguración de “Soundtrack”, una exposición que aúna el mundo de la fotografía y la música. El acto ha tenido lugar esta tarde en la Sala de la Autonomía de la institución y ha contado con la presencia del presidente del parlamento extremeño, Manuel Naharro, y el autor de la obra, Juan Pérez-Fajardo.

Durante el acto, Naharro ha puesto en valor el trabajo del experimentado artista madrileño y ha querido dejar claro el apoyo de la Asamblea con los profesionales. “Quienes trabajan para enriquecer nuestra vida cultural encuentren aquí un lugar donde mostrar su obra, establecer vínculos y acercarse a la ciudadanía”, ha insistido el presidente del parlamento extremeño.

Por su parte, Pérez-Fajardo, autor de la exposición, ha agradecido la acogida por parte de la institución y ha hecho un repaso de su trayectoria como música y como fotógrafo. “A pesar de no haber conseguido triunfar como músico, si que conseguí hacer giras con muchos grupos como fotógrafo. ‘Soundtrack’ es, en definitiva, la banda sonora de mi vida”, ha afirmado el madrileño.

Tras el turno de intervenciones, el acto ha continuado con una visita guiada encabezada por el artista y envuelta en un ambiente musical a cargo de un Dj. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 12 de octubre en horario habitual de la Asamblea