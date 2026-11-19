El Teatro Cine María Luisa de Mérida acoge este jueves el congreso ‘Activar la democracia. Fortaleciendo los activismos’, una jornada que reúne a expertos y representantes de distintos ámbitos sociales para reflexionar sobre la importancia de proteger y fortalecer la democracia.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado la implicación de la ciudad en la defensa de los derechos civiles y democráticos. Por su parte, el delegado de Migraciones, José Ángel Calle, ha definido el encuentro como un espacio de diálogo e impulso para los movimientos sociales de Extremadura y otras comunidades autónomas.

El programa incluye cinco mesas de debate centradas en la memoria democrática y los derechos LGTBIQ+, la cooperación internacional, la igualdad y la justicia internacional, la juventud y la comunicación y la cultura. Calle ha señalado que PP y Vox también han sido invitados para participar en el intercambio de ideas.

Sin embargo, el Grupo Municipal Popular ha criticado la celebración de este congreso al considerar que se destinan recursos públicos a una iniciativa de marcado carácter ideológico que no garantiza la participación de todas las sensibilidades de la sociedad emeritense.

Los populares reclaman mayor pluralidad, transparencia y neutralidad institucional, y aseguran que ya han solicitado información sobre los criterios de selección de los ponentes, las asociaciones invitadas y la documentación administrativa del encuentro.