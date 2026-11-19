La candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Cáceres, Marcela Reigía, ha defendido este miércoles, día 18, la necesidad de acabar con las trabas burocráticas y la presión fiscal que "soportan diariamente" los trabajadores, autónomos y empresarios españoles.

"Basta ya de tanta burocracia. No podemos permitir que las administraciones sigan poniendo obstáculos a quienes trabajan, emprenden y generan riqueza en nuestra nación", ha señalado.

En este sentido, en declaraciones a los medios esta tarde en Cáceres, Reigía ha explicado que Vox propone derogar tres normas por cada nueva ley aprobada, implantar una ventanilla única y un expediente digital único para evitar que los españoles tengan que presentar "reiteradamente" documentos que ya obran en poder de la Administración.

Asimismo, ha defendido las declaraciones responsables y el silencio administrativo positivo para agilizar los trámites. "Hay que dejar de tratar a los españoles como delincuentes", ha reivindicado, informa Vox.

Por último, la candidata ha insistido en el compromiso de Vox de eliminar las normas que "dificultan" la actividad económica, "especialmente" las que perjudican a los agricultores y ganaderos extremeños. "Queremos acabar con las leyes ideológicas que impiden trabajar y prosperar. Menos impuestos, menos trabas y menos burocracia para que los españoles puedan salir adelante", ha concluido.