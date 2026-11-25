El Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata ha considerado que existen indicios suficientes para abrir juicio oral contra la exalcaldesa y aún concejala del ayuntamiento de El Gordo, Silvia Sarro, acusada de prevaricación por la asociación Ecologistas en Acción por la descatalogación de varios caminos públicos de la localidad cacereña.

Tanto la organización ecologista como el Ministerio Fiscal solicitan la inhabilitación de Silvia Sarro para ocupar cargo público por entender que cometió prevaricación al descatalogar del Inventario Público Municipal tres caminos en beneficio de varios particulares propietarios de grandes fincas en la localidad.

Ahora Silvia Sarro responderá penalmente por la "situación de ilegalidad, ocupación y pérdida del patrimonio público" cuando fue alcaldesa, que llevó a la desaparición del catálogo municipal de 9 caminos públicos históricos.

El ayuntamiento de El Gordo y su alcaldesa sacaron del Inventario de Caminos Públicos nueve caminos históricos de la localidad, algunos de los cuales unen unas poblaciones con otras, caminos que la vecindad y ayuntamientos vecinos, se interesaron en que el ayuntamiento los abriera, después de que en tres fincas se hubieran cerrado al paso por los propietarios de las fincas que atravesaban.

Según la organización ecologista, Sarro actuó por la "vía de hecho para hacer su voluntad, con inobservancia de las obligaciones legales, en un abuso de poder que conculcó el sometimiento de los poderes públicos a la ley".

Para ello primero se utilizó un informe elaborado por la Junta de Extremadura. Pero en el período de exposición pública, los propietarios de las fincas que atraviesan esos caminos públicos presentaron recurso basándose en "un informe de una empresa privada que, lógicamente, buscaba el interés de los que habían pagado tal informe".

La propia Junta de Extremadura le recordó a la alcaldesa, en su informe, que los caminos históricos son imprescriptibles, inalienables e inembargables. Por tanto, consideraba que los caminos en cuestión tenían naturaleza pública.

Por otro lado, la entonces alcaldesa encargó otro informe al Equipo Técnico de la Oficina Técnica de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible de la Mancomunidad Integral Campo Arañuelo, el cual también propuso mantener dentro del Catálogo de Caminos Públicos de El Gordo dichos caminos. E igualmente pasó con otro informe de la Diputación de Cáceres.

A pesar de todo ello y en contravención con los informes técnicos aportados por dos instituciones públicas, el Ayuntamiento de El Gordo, con su alcaldesa a la cabeza, "estimó las alegaciones de los propietarios de las tres fincas privadas de grandes propietarios a sabiendas de que los informes se inclinaban claramente por la demanialidad de dichos caminos".