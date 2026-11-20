La secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Celina Pérez, ha participado este miércoles en la tercera edición de los Reconocimientos TOP101 Spain Up Nation al Emprendimiento con Impacto, celebrada en el Palacio de Congresos Riojafórum de Logroño, en la que cinco empresas extremeñas han sido distinguidas entre los 101 proyectos empresariales seleccionados de toda España.

La próxima edición de estos reconocimientos tendrá lugar en Extremadura en 2027. La Junta de Extremadura asumirá la gestión de la convocatoria nacional y la organización de la gala de entrega, en el marco de esta iniciativa impulsada por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y el Foro de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR), del que forma parte la Administración regional.

Las empresas extremeñas ISYFU, Mr. Bones, Importar Camión Europa, Veyve y Legna Europa figuran entre los proyectos reconocidos en esta tercera edición, que ha recibido un total de 367 candidaturas.

Las iniciativas distinguidas desarrollan su actividad en sectores como la educación digital, la alimentación para animales de compañía, la importación de vehículos industriales, la digitalización turística y la automatización empresarial.

Los Reconocimientos TOP101 Spain Up Nation tienen como finalidad identificar proyectos empresariales innovadores y distinguir iniciativas de reciente creación atendiendo a su innovación, potencial de crecimiento e impacto económico y social.

La segunda jornada de los reconocimientos se desarrolla este jueves con encuentros profesionales en los que las empresas distinguidas presentan sus proyectos ante inversores públicos y privados y mantienen contactos con otras iniciativas empresariales.

El programa contempla reuniones orientadas a la búsqueda de socios, el establecimiento de alianzas y la colaboración empresarial, así como sesiones de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las Agencias de Desarrollo Regional participantes.

Las jornadas incluyen también sesiones sobre innovación, financiación, sostenibilidad y colaboración público-privada.

Los Reconocimientos TOP101 Spain Up Nation al Emprendimiento con Impacto celebrarán su próxima edición en Extremadura en 2027.

La edición de 2027 contará con la participación de empresas emergentes, inversores, representantes institucionales y entidades vinculadas al emprendimiento procedentes de distintos territorios de España.