La Juta de Extremadura ha destacado que el sector turístico de la región finalizó octubre con 29.669 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un crecimiento del 3,7 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gracias a este incremento de 1.055 cotizantes, el empleo en las actividades turísticas "registra el mejor octubre" de toda la serie histórica, iniciada en 2011.

Así, de los 29.669 afiliados, 21.844 eran asalariados, el 5,4 por ciento más en comparación anual, y 7.825 autónomos, un descenso del 0,9 por ciento, según informa la Junta en nota d eprensa.

Respecto a octubre de 2019, año previo a la pandemia, el turismo extremeño suma 3.711 cotizantes más, un crecimiento del 14,3 por ciento.